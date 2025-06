NYSE-Handel: Dow Jones notiert nachmittags im Plus

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.15 Prozent auf 42’492.10 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 16.828 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.345 Prozent auf 42’574.13 Punkte an der Kurstafel, nach 42’427.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42’601.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’238.43 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.692 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41’218.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43’006.59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2024, wies der Dow Jones 38’807.33 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 0.235 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 1.98 Prozent auf 268.37 USD), Amazon (+ 1.68 Prozent auf 210.71 USD), Goldman Sachs (+ 1.51 Prozent auf 608.28 USD), Amgen (+ 1.15 Prozent auf 290.31 USD) und Nike (+ 0.81 Prozent auf 63.28 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-1.65 Prozent auf 163.22 USD), Walmart (-1.14 Prozent auf 98.22 USD), Home Depot (-0.99 Prozent auf 323.95 EUR), McDonalds (-0.93 Prozent auf 308.67 USD) und UnitedHealth (-0.85 Prozent auf 297.84 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’724’747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.031 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch