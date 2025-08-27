NYSE-Handel: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

Zum Handelsschluss stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.24 Prozent auf 6’481.40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 50.237 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.094 Prozent auf 6’459.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’465.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’457.84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’487.06 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.367 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 6’388.64 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 27.05.2025, mit 5’921.54 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’625.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’487.06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 12.37 Prozent auf 5.27 USD), Albemarle (+ 7.54 Prozent auf 87.68 USD), Datadog A (+ 4.29 Prozent auf 131.73 USD), CarMax (+ 4.02 Prozent auf 62.07 USD) und Wynn Resorts (+ 3.46 Prozent auf 123.20 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen SBA Communications REIT (A) (-4.89 Prozent auf 208.13 USD), J M Smucker (-4.44 Prozent auf 105.67 USD), Williams-Sonoma (-2.91 Prozent auf 192.17 USD), PerkinElmer (-2.89 Prozent auf 88.59 USD) und Palantir (-2.58 Prozent auf 156.72 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 207’594’648 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.776 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch