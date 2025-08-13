Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’976 0.8%  SPI 16’672 0.5%  Dow 44’788 0.7%  DAX 24’154 0.5%  Euro 0.9424 0.1%  EStoxx50 5’384 0.9%  Gold 3’356 0.3%  Bitcoin 97’006 0.1%  Dollar 0.8042 -0.3%  Öl 65.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz mit Licht & Schatten 13.08.2025 17:04:08

NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt

NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt

Der KI-Hyperscaler CoreWeave wächst rasant, jedoch sinken die operativen Margen, während die Ausgaben und Verluste im gleichen Zeitraum stark zunehmen.

CoreWeave
87.04 CHF -6.11%
Kaufen Verkaufen
• CoreWeave verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Rekordumsatz
• Trotz des starken Umsatzwachstums sanken die operativen Margen deutlich, und der bereinigte Nettoverlust weitete sich massiv aus
• Aktie gibt nach, da die Anleger die schwächeren Profitabilitätskennzahlen als Grund zur Sorge ansehen

In einer gestern nachbörslich veröffentlichten Pressemitteilung meldete der Cloud-Anbieter CoreWeave ein starkes Umsatzwachstum für das zweite Quartal 2025. Obwohl das Unternehmen einen Rekordumsatz verzeichnete und grosse Kundendeals abschloss, reagiert die Aktie mit einem deutlichen Kursrückgang.

Umsatzwachstum durch starke Kundennachfrage

CoreWeave meldete für das zweite Quartal 2025 einen Umsatz von rund 1,21 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 207 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. CEO Michael Intrator nannte die "unprecedented demand for AI" als Grund für das schnelle Wachstum. Das Unternehmen hob wichtige Kundenerfolge hervor, darunter eine erweiterte Partnerschaft mit OpenAI im Wert von 4 Milliarden US-Dollar, zusätzlich zu einem bereits angekündigten Deal über 11,9 Milliarden US-Dollar. Auch ein neuer Hyperscaler-Kunde konnte gewonnen werden. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni 2025 auf 30,1 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich dazu gab das Unternehmen bekannt, als erster Anbieter die NVIDIA GB200 NVL72-Systeme in grossem Umfang für Kunden wie Cohere und Mistral AI zur Verfügung zu stellen.

Profitabilität unter Druck als Grund für den Aktienrückgang bei CoreWeave

Die positive Umsatzentwicklung wird durch eine Analyse der Profitabilitätskennzahlen getrübt, was die negative Reaktion der CoreWeave-Aktie erklärt. Für sie geht es an der NASDAQ zeitweise 16,99 Prozent auf 123,48 US-Dollar nach unten. Obwohl der Umsatz stark anstieg, fiel das operative Ergebnis auf GAAP-Basis von 77,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 19,2 Millionen US-Dollar. Die operative Marge sank dementsprechend von 20 Prozent auf 2 Prozent. Die Bereinigungen für Non-GAAP-Kennzahlen zeigen ebenfalls eine Abwärtsbewegung: Die bereinigte operative Marge sank von 22 Prozent auf 16 Prozent. Der bereinigte Nettoverlust des Unternehmens weitete sich zudem massiv aus, von 5,1 Millionen US-Dollar auf nun 130,8 Millionen US-Dollar. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die stark gestiegenen Zinsaufwendungen, die sich von 66,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 267 Millionen US-Dollar mehr als vervierfachten.

Strategische Entwicklungen und Kapitalmassnahmen von CoreWeave

Im Rahmen der Geschäftsentwicklung kündigte CoreWeave auch strategische Fortschritte an. Dazu gehört eine neue Joint-Venture-Partnerschaft zur Entwicklung eines 250-MW-Rechenzentrums in Kenilworth, New Jersey. Das Unternehmen hat zudem die Akquisition von Weights & Biases abgeschlossen und neue Produkte wie W&B Inference und W&B Weave Online Evaluations eingeführt. Um das zukünftige Wachstum zu finanzieren, konnte CoreWeave erfolgreich 2 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 aufnehmen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Volumen dabei um 500 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Fokus: Stellungnahme zu fehlenden Kill-Switches in GPUs
China rät wohl von H20-Chips ab - NVIDIA-Aktie höher
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte

Bildquelle: Robert Way/Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
07:00 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke auf dem Prüfstand
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’459.82 18.21 BB4SOU
Short 12’673.11 13.71 BHPSRU
Short 13’143.62 8.87 UBSIIU
SMI-Kurs: 11’972.95 13.08.2025 17:19:37
Long 11’433.73 19.56 BBWS3U
Long 11’143.27 13.26 B3TS7U
Long 10’706.44 8.97 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls fester

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}