|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz mit Licht & Schatten
|
13.08.2025 17:04:08
NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt
Der KI-Hyperscaler CoreWeave wächst rasant, jedoch sinken die operativen Margen, während die Ausgaben und Verluste im gleichen Zeitraum stark zunehmen.
• Trotz des starken Umsatzwachstums sanken die operativen Margen deutlich, und der bereinigte Nettoverlust weitete sich massiv aus
• Aktie gibt nach, da die Anleger die schwächeren Profitabilitätskennzahlen als Grund zur Sorge ansehen
In einer gestern nachbörslich veröffentlichten Pressemitteilung meldete der Cloud-Anbieter CoreWeave ein starkes Umsatzwachstum für das zweite Quartal 2025. Obwohl das Unternehmen einen Rekordumsatz verzeichnete und grosse Kundendeals abschloss, reagiert die Aktie mit einem deutlichen Kursrückgang.
Umsatzwachstum durch starke Kundennachfrage
CoreWeave meldete für das zweite Quartal 2025 einen Umsatz von rund 1,21 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 207 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. CEO Michael Intrator nannte die "unprecedented demand for AI" als Grund für das schnelle Wachstum. Das Unternehmen hob wichtige Kundenerfolge hervor, darunter eine erweiterte Partnerschaft mit OpenAI im Wert von 4 Milliarden US-Dollar, zusätzlich zu einem bereits angekündigten Deal über 11,9 Milliarden US-Dollar. Auch ein neuer Hyperscaler-Kunde konnte gewonnen werden. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni 2025 auf 30,1 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich dazu gab das Unternehmen bekannt, als erster Anbieter die NVIDIA GB200 NVL72-Systeme in grossem Umfang für Kunden wie Cohere und Mistral AI zur Verfügung zu stellen.
Profitabilität unter Druck als Grund für den Aktienrückgang bei CoreWeave
Die positive Umsatzentwicklung wird durch eine Analyse der Profitabilitätskennzahlen getrübt, was die negative Reaktion der CoreWeave-Aktie erklärt. Für sie geht es an der NASDAQ zeitweise 16,99 Prozent auf 123,48 US-Dollar nach unten. Obwohl der Umsatz stark anstieg, fiel das operative Ergebnis auf GAAP-Basis von 77,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 19,2 Millionen US-Dollar. Die operative Marge sank dementsprechend von 20 Prozent auf 2 Prozent. Die Bereinigungen für Non-GAAP-Kennzahlen zeigen ebenfalls eine Abwärtsbewegung: Die bereinigte operative Marge sank von 22 Prozent auf 16 Prozent. Der bereinigte Nettoverlust des Unternehmens weitete sich zudem massiv aus, von 5,1 Millionen US-Dollar auf nun 130,8 Millionen US-Dollar. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die stark gestiegenen Zinsaufwendungen, die sich von 66,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 267 Millionen US-Dollar mehr als vervierfachten.
Strategische Entwicklungen und Kapitalmassnahmen von CoreWeave
Im Rahmen der Geschäftsentwicklung kündigte CoreWeave auch strategische Fortschritte an. Dazu gehört eine neue Joint-Venture-Partnerschaft zur Entwicklung eines 250-MW-Rechenzentrums in Kenilworth, New Jersey. Das Unternehmen hat zudem die Akquisition von Weights & Biases abgeschlossen und neue Produkte wie W&B Inference und W&B Weave Online Evaluations eingeführt. Um das zukünftige Wachstum zu finanzieren, konnte CoreWeave erfolgreich 2 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 aufnehmen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Volumen dabei um 500 Millionen US-Dollar aufgestockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu CoreWeave
|
12.08.25
|CoreWeave shares drop after bigger than expected losses (Financial Times)
|
11.08.25
|CoreWeave-Aktie unter Druck? Das spricht für eine Schwächephase im August (finanzen.ch)
|
31.07.25
|CoreWeave-Aktie zieht zweistellig an: Citi-Empfehlung treibt an (finanzen.ch)
|
19.07.25
|NVIDIA-Partner CoreWeave: KI-Wachstumsstory mit Risiken - Analysten mahnen zur Vorsicht (finanzen.ch)
|
08.07.25
|CoreWeave sidesteps a future financial hole (Financial Times)
|
07.07.25
|CoreWeave strikes $9bn deal to buy rival Core Scientific (Financial Times)
|
07.07.25
|CoreWeave strikes $9bn deal to buy rival Core Scientific (Financial Times)
|
27.06.25
|CoreWeave: Nach Kursrally droht Gegenwind durch hohe Short-Quote und Insiderverkäufe (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI zieht an -- DAX stärker -- Wall Street: Fortsetzung der Rekordjagd geht die Puste aus -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA dominierten zunächst die Bullen, dann werden Anleger vorsichtiger. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}