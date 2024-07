NVIDIA-Aktie: Starker Chip-Ausblick von TSMC beflügelt NVIDIA

• Chipbranche erlebt rasanten Kursrutsch• TSMC legt starkes Ergebnis vor und zeigt sich zuversichtlich• NVIDIA-Aktie profitiert von Chip-Ausblick

Panischer Ausverkauf bei Chip-Aktien

Zur Wochenmitte war es für Halbleiteraktien rasant bergab gegangen - die Branche wies nach einem heftigen Kursrutsch die schwächste Performance seit 2020 aus. Auslöser waren Aussagen des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gewesen, der Zweifel hatte aufkommen lassen, ob die USA Taiwan im Falle eines Angriffs durch China verteidigen würden.

So hatte auch die NVIDIA-Aktie einen äusserst schlechten Tag - mit einem Kursverlust von letztendlich rund 6,62 Prozent hatte der Chipkonzern den Handel noch mit einem Preis von 117,99 US-Dollar beendet. Am Donnerstag konnte sich das Papier dann allerdings wieder etwas erholen. Im Handelsverlauf ging es um 2,63 Prozent nach oben auf schlussendlich 121,09 US-Dollar, nachdem zwischenzeitlich sogar ein Plus von 3,74 Prozent an der Tafel gestanden hatte. Im Freitagshandel verlor die NVIDIA-Aktie letztlich 2,61 Prozent auf 117,93 US-Dollar.

Starkes TSMC-Ergebnis macht Hoffnung

Auslöser der Erholung dürfte wohl die Zahlenvorlage des taiwanesischen Halbleiterkonzerns Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der als wichtigster Lieferant von NVIDIA gilt, gewesen sein. Getrieben insbesondere vom KI-Boom konnte TSMC die zuletzt nochmals gestiegenen Gewinnerwartungen übertreffen. Auch die Aussichten sind positiv - der weltgrösste Chipauftragsfertiger wolle künftig zweistellige Milliardenbeträge in neues Equipment sowie weitere Werke investieren. Den Analysten von Jefferies zufolge sei dies als durchaus positive Nachricht für die Chipbranche zu deuten und sollte dazu beitragen, dass sich die Aktien von Halbleiterherstellern und Chipausrüstern wieder erholten, wie das Handelsblatt erklärt.

TSMC betonte zudem, die Nachfrage sei weiterhin stark und das Angebot begrenzt. "Ich versuche auch, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen, aber ich schaffe es nicht. Heute ist die Nachfrage so hoch, dass ich sehr hart arbeiten musste, um die Kundennachfrage zu erfüllen", zitiert CNBC Konzernchef C. C. Wei. "Das Angebot bleibt bis 2025 ziemlich knapp", ergänzte er. TSMC betonte darüber hinaus im Rahmen der Zahlenvorlage, dass der Konzern seine Expansion ins Ausland fortsetzen werde, um Risiken zu mindern.

Redaktion finanzen.ch