NVIDIA-Aktie im Fokus: Steht 2025 eine zweite Rally bevor?

NVIDIA hat sich in den letzten Jahren als einer der grössten Profiteure des KI-Booms etabliert. Nachdem die Aktie mit seiner beeindruckenden Performance zu den besten Werten im S&P 500 gehört, stellt sich nun die Frage: Kann NVIDIA diesen Erfolg auch 2025 fortsetzen? Viele Experten antworten mit einem klaren Ja - und das aus mehreren überzeugenden Gründen.

NVIDIA-Aktie auf Höhenflug: Führende Rolle im Bereich künstliche Intelligenz

Ein zentrales Argument für den Höhenflug von NVIDIA in 2025 ist die dominierende Position des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Insbesondere die GPUs (Grafikprozessoren) von NVIDIA sind unverzichtbar für moderne KI-Modelle. Forrester Research, angeführt von Mike Gualtieri, schreibt gemäss Fool.com: "Ohne NVIDIAs GPUs wäre moderne KI nicht möglich." Dies liegt zum einen an der einzigartigen Software-Infrastruktur des Unternehmens, bekannt als CUDA, und zum anderen an der Leistung der NVIDIA-GPUs bei KI-Trainings- und Inferenzaufgaben, die rivalisierende KI-Chips konstant übertrifft. Während die Wettbewerber zwar eigene Chips anbieten, fehlen ihnen die fortschrittlichen Software-Tools, die Entwickler benötigen. Das CUDA-Ökosystem von NVIDIA, das seit fast zwei Jahrzehnten aufgebaut wird, macht die GPUs des Unternehmens für Entwickler weit wertvoller und trägt so zur Marktbeherrschung bei.

Die enorme Nachfrage nach diesen Prozessoren könnte auch in den kommenden Jahren anhalten, was NVIDIA weiterhin zu einem Marktführer im KI-Bereich machen würde. Laut Grand View Research ist der KI-Sektor ein Markt, dessen Ausgaben bis 2030 jährlich um 36 Prozent wachsen sollen.

Blackwell-Chips: "Das erfolgreichste Produkt" von NVIDIA treibt Aktie nach oben

Ein weiterer wichtiger Faktor für den erwarteten Erfolg von NVIDIA in 2025 ist die Einführung der Blackwell-GPU. Diese neue Prozessoren-Architektur verspricht bis zu viermal schnelleres KI-Training und 30-mal schnellere Inferenzaufgaben im Vergleich zu NVIDIAs bisheriger Hopper-Architektur. Die Nachfrage nach der Blackwell-GPU sei erstaunlich, wie das Unternehmen mehrfach bekannt gab. Der Chip ist bereits für zwölf Monate ausverkauft. Die Stückkosten liegen zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar und sind bei Tech-Giganten wie Google, OpenAI und Microsoft sehr begehrt. NVIDIAs CEO Jensen Huang sagte auf der Computex 2024 in Taipeh sogar, dass die Blackwell-GPU "wahrscheinlich das erfolgreichste Produkt der Unternehmensgeschichte" sein wird.

Stabile Margen, Aktienrückkäufe und überraschend günstige Bewertung

Trotz eines leichten Rückgangs der Bruttomarge von 78,4 Prozent im ersten Quartal 2024 auf 74,6 Prozent im dritten Quartal, bleibt NVIDIA weiterhin äusserst profitabel. NVIDIAs CFO Colette Kress erklärte laut Reuters, dass die Bruttomarge von Blackwell nach der Produktionssteigerung voraussichtlich im mittleren 70 Prozent-Bereich liegen wird. Das bedeutet, dass die Bruttomarge in den kommenden Quartalen möglicherweise noch leicht sinken könnte, sich jedoch danach wieder stabilisieren sollte.

Zusätzlich könnte eine mögliche Senkung des Körperschaftsteuersatzes, wie sie vom designierten US-Präsidenten Donald Trump vorgeschlagen wurde, das Unternehmen weiter stärken. Überschüssiges Kapital könnte dann durch Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben werden. NVIDIA hat bereits im Zeitraum von Juni 2023 bis Juni 2024 Aktien im Wert von 26 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und ein niedrigerer Steuersatz könnte das Unternehmen anregen, noch mehr in Aktienrückkäufe zu investieren, was das Gewinnwachstum beschleunigen und die Aktie weiter ansteigen lassen könnte.

Die NVIDIA-Aktie verzeichnete Ende 2024 ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von etwas über eins. Im Allgemeinen gelten PEG-Verhältnisse unter eins als günstig, während Werte zwischen eins und zwei als erschwinglich angesehen werden. In diesem Kontext ist die NVIDIA-Aktie Ende 2024 bei einem Kurs von etwa 135 US-Dollar bemerkenswert günstig, was die Aktie für überdurchschnittliche Renditen im Jahr 2025 positioniert.

Anleger setzen auf NVIDIA-Aktie - Börsenliebling 2025?

Mit einer starken Marktposition im Bereich künstliche Intelligenz, der Einführung der Blackwell-GPU und einem einzigartigen Software-Ökosystem scheint NVIDIA bestens gerüstet, auch 2025 weiter zu wachsen. Auch wenn der Wettbewerb zunimmt, könnte das Unternehmen durch seine technologischen Vorteile und die fortschreitende Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips führend bleiben. Ob NVIDIA für Investoren, die auf die Zukunft der KI setzen, weiterhin Börsenliebling bleibt, wird die Zeit zeigen.

