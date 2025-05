Novo-Nordisk-Aktie zieht an: Neuer Wegovy-Vertrieb über CVS

Die sieht vor, dass der Apotheken-Benefit-Manager des US-Krankenversicherers, CVS Caremark, das Abnehmmedikament Wegovy von Novo Nordisk unter den Medikamenten bevorzugt, die er für seine Kunden abdeckt.

Der US-Konzern teilte am Donnerstag mit, dass die Kunden von CVS Caremark durch die Partnerschaft ab Juli Zugang zu Wegovy zu günstigeren Preisen haben werden. CVS Health wird Wegovy auch zu einem ermässigten Barpreis über sein Apothekennetz verkaufen.

Die Aktie von Novo Nordisk legt an der Börse in Dänemark zeitweise 3,10 Prozent auf 448,55 DKK zu. Das Papier hatte in den vergangenen 12 Monaten mehr als 50 Prozent an Wert verloren, weil das Unternehmen mit seinem in der Entwicklung befindlichen neuen Medikament zur Gewichtsreduzierung, Cagrisema, eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen musste.

