Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 4’528.86 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.039 Prozent auf 4’521.99 Punkte an der Kurstafel, nach 4’523.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4’516.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’536.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.05.2025, bei 4’547.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’635.25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4’475.21 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4.38 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3.61 Prozent auf 57.90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.33 Prozent auf 48.73 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 2.03) Prozent auf 4.92 EUR), Rolls-Royce (+ 1.77 Prozent auf 8.85 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 31.23 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Roche (-2.52 Prozent auf 262.90 CHF), Diageo (-2.26 Prozent auf 19.06 GBP), GSK (-1.72 Prozent auf 14.86 GBP), AstraZeneca (-1.53 Prozent auf 108.18 GBP) und Nestlé (-1.42 Prozent auf 83.05 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 42’014’083 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.352 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 6.88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.74 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

