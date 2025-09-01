|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 20:23:04
Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk punktet kardiovaskulär gegenüber Lilly
Wegovy senkt nach Angaben des Herstellers Novo Nordisk das Risiko eines Herzinfarkts, Schlaganfalls oder plötzlichen Todes um 57 Prozent im Vergleich zu Eli Lillys Medikamenten Mounjaro und Zepbound.
Grundlage der Praxisstudie sind Patientenerfahrungen. Es handele sich nicht um Ergebnisse einer kontrollierten Studie.
Im Vergleich zu Tirzepatid zeigten übergewichtige und fettleibige Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ohne Diabetes, die eine 2,4-Milligramm-Dosis Wegovy einnahmen, eine um 57 Prozent höhere Senkung der Risiken für Herzinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulär bedingten Tod oder Tod aus jeglicher Ursache, so das Unternehmen.
Unter Patienten, die Wegovy nahmen und keine Behandlungslücken von mehr als 30 Tagen aufwiesen, wurden 15 solcher kardiovaskulären Ereignisse registriert, etwa 0,1 Prozent der Gesamtzahl aller Teilnehmer, während es unter Tirzepatid 39 Ereignisse oder 0,4 Prozent waren.
Bei allen behandelten Personen, unabhängig von etwaigen Behandlungsunterbrechungen, zeigte Wegovy im Vergleich zu Tirzepatid eine 29-prozentige Verringerung des Risikos für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod aus jeglicher Ursache, so der Bericht.
"Diese Daten bestätigen, dass Semaglutid das einzige verfügbare GLP-1-basierte Medikament mit nachgewiesenen kardiovaskulären Vorteilen für Menschen ist, die mit Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leben, aber nicht an Diabetes leiden", sagte Ludovic Helfgott, Leiter der Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo Nordisk.
In die Studie wurden Daten von mehr als 21.000 Patienten im Alter von mindestens 45 Jahren einbezogen, die am oder nach dem 13. Mai 2022 mit der Behandlung mit Wegovy oder Tirzepatid begonnen haben. Die Daten wurden auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Madrid vorgestellt.
Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich an der Börse in Dänemark zeitweise 1,75 Prozent im Plus bei 365,10 DKK.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
