Castle PE-Aktie: Im Halbjahr wieder schwarze Null erreicht
Montana Aerospace-Aktie: Insiderverkauf von über 60 Millionen Franken vermeldet
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Geschäftsleitungsmitglied verlässt Konzern
Tesla-Aktie zurück bei den Favoriten: Hedgefonds setzen neben NVIDIA wieder auf Musk-Konzern
NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
01.09.2025 20:23:04

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk punktet kardiovaskulär gegenüber Lilly

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk punktet kardiovaskulär gegenüber Lilly

Wegovy senkt nach Angaben des Herstellers Novo Nordisk das Risiko eines Herzinfarkts, Schlaganfalls oder plötzlichen Todes um 57 Prozent im Vergleich zu Eli Lillys Medikamenten Mounjaro und Zepbound.

Eli Lilly
585.85 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen
Eine Praxisstudie deute darauf hin, dass die herzschützende Wirkung von Semaglutid - dem Wirkstoff in Wegovy - möglicherweise nicht bei allen GLP-1-Medikamenten gleich seien, etwa bei Tirzepatid, dem Wirkstoff in Mounjaro und Zepbound, hiesst es in einer Mitteilung des dänischen Pharmakonzerns.

Grundlage der Praxisstudie sind Patientenerfahrungen. Es handele sich nicht um Ergebnisse einer kontrollierten Studie.

Im Vergleich zu Tirzepatid zeigten übergewichtige und fettleibige Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber ohne Diabetes, die eine 2,4-Milligramm-Dosis Wegovy einnahmen, eine um 57 Prozent höhere Senkung der Risiken für Herzinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulär bedingten Tod oder Tod aus jeglicher Ursache, so das Unternehmen.

Unter Patienten, die Wegovy nahmen und keine Behandlungslücken von mehr als 30 Tagen aufwiesen, wurden 15 solcher kardiovaskulären Ereignisse registriert, etwa 0,1 Prozent der Gesamtzahl aller Teilnehmer, während es unter Tirzepatid 39 Ereignisse oder 0,4 Prozent waren.

Bei allen behandelten Personen, unabhängig von etwaigen Behandlungsunterbrechungen, zeigte Wegovy im Vergleich zu Tirzepatid eine 29-prozentige Verringerung des Risikos für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod aus jeglicher Ursache, so der Bericht.

"Diese Daten bestätigen, dass Semaglutid das einzige verfügbare GLP-1-basierte Medikament mit nachgewiesenen kardiovaskulären Vorteilen für Menschen ist, die mit Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leben, aber nicht an Diabetes leiden", sagte Ludovic Helfgott, Leiter der Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo Nordisk.

In die Studie wurden Daten von mehr als 21.000 Patienten im Alter von mindestens 45 Jahren einbezogen, die am oder nach dem 13. Mai 2022 mit der Behandlung mit Wegovy oder Tirzepatid begonnen haben. Die Daten wurden auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Madrid vorgestellt.

Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich an der Börse in Dänemark zeitweise 1,75 Prozent im Plus bei 365,10 DKK.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?

Bildquelle: Novo Nordisk Pharma GmbH,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Analysen zu Eli Lilly

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
XRP Kurs Prognose: Ist der Hype vorbei?
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung

UBS: Diese US-Aktien befinden sich in Q2 im Depot
Einblick ins Depot
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

