Novartis-Aktie gefragt: Novartis präsentiert neue Daten an Neurologie-Kongress - Swissmedic-Zulassung für Kisqali erhalten

Dabei geht es um Langzeitdaten zu Behinderungen und Sicherheit bei der kontinuierlichen Behandlung mit dem Mittel im Vergleich zu einer späteren Umstellung von Teriflunomid bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose.

An der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN), welche vom 5. bis 9. April in San Diego stattfindet, will Novartis die neurowissenschaftliche Pipeline vorstellen, heisst es in einer Mitteilung des Pharmakonzerns vom Dienstag. Dazu gehörten noch weitere Daten zu Kesimpta sowie zu Pipeline-Produkten wie Remibrutinib und Iptacopan.

Novartis erhält Swissmedic-Zulassung für Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium

Novartis hat auch in der Schweiz die Zulassung für das Krebsmedikament Kisqali erhalten. So habe Swissmedic das Mittel zur Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium zugelassen, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Die befristete Zulassung basiert den Angaben zufolge auf der Phase-III-Studie "Nathalee". Diese hatte das Risiko eines erneuten Auftretens der Krebserkrankung sowie das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Kisqali plus endokrine Therapie (ET) im Vergleich zu ET allein untersucht. Das Mittel ist in den USA und der EU bereits zugelassen.

Novartis-Aktien steigen an der SIX am Dienstag zwischenzeitlich um 0,93 Prozent auf 99,03 Schweizer Franken.

