FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Nach einer Reihe kleinerer positiver Nachrichten habe der Pharmakonzern eine beschleunigte US-Zulassung von Vanrafia gegen das Nierenleiden primäre IgA-Nephropathie berichtet, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. An sich sei das keine Überraschung, das Anwendungs-Label aber sehr positiv zu werten./gl/edh;