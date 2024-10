NIO-Aktie verliert dennoch: Positive Macquarie-Bewertung treibt Kurs kurzzeitig an

• NIO-Aktie springt an• Macquarie mit Hochstufung• Starke Zahlen und Prognosen erwartet

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller NIO hat am Dienstag an der Hongkonger Börse einen kräftigen Kurszuwachs verbucht. So ging es für den Tesla-Konkurrenten zeitweise um rund 12,64 Prozent nach oben bis auf 46,80 Hongkong-Dollar. Für die NIO-ADRs war es im NYSE-Handel bereits gestern schlussendlich um 10,46 Prozent hoch gegangen auf 5,81 US-Dollar. Vorbörslich stand ein weiteres deutliches Plus an der Kurstafel. Im regulären Handel geht es jedoch um 1,81 Prozent abwärts auf 5,71 US-Dollar. Profitieren konnten die Chinesen von positiven Kommentaren durch die Investmentbank Macquarie.

Hochstufung treibt nur zeitweise an

Demnach stufte Macquarie die NIO-Aktie nach verbesserten Gewinnprognosen von zuvor "Neutral" auf nun "Outperform" hoch, wie Investing.com berichtet. Das Kursziel hoben die Analysten zugleich von 52 auf 65 Hongkong-Dollar an - ein potenzieller Kurszuwachs von mehr als 40 Prozent.

Macquarie erwarte Investing.com zufolge nun starke Gewinne im dritten Quartal. Zudem prognostizieren die Experten, dass NIO aufgrund steigender Verkaufszahlen auch für das vierte Quartal eine starke Prognose bereithalten dürfte. Trotz starker Konkurrenz konnte der chinesische E-Autobauer im Septemberquartal mit 61'855 verkauften Fahrzeugen einen Auslieferungsrekord verbuchen. Für das vierte Quartal erwarten die Macquarie-Analysten weiterhin starke Bestellungen für NIOs neues Massenmarktmodell, den ONVO L60. Die Investmentbank sieht daneben weitere vielversprechende Katalysatoren - wie etwa die mögliche Einführung der neuen Marke Firefly Anfang nächsten Jahres -, die dem Unternehmen zu weiterem Wachstum verhelfen könnten.

Redaktion finanzen.ch