|
17.02.2026 09:41:00
Newron-Aktie sinkt: Millionenhohe Finanzspritze für Schizophrenieforschung
Das Biotechunternehmen Newron hat sich über eine Vereinbarung mit bestehenden und neuen Aktionären aus Europa und Asien bis zu 38 Millionen Euro gesichert.
Zunächst wird die Investorengruppe bis zu 779'624 neue Aktien zu einem Preis von 19,24 Euro je Aktie zeichnen, teilte das Unternehmen Newron am Montagabend mit. Dies entspreche einem Bruttoerlös von bis zu 15 Millionen Euro.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich in den nächsten Tagen an der Schweizer Börse SIX zugelassen und handelbar sein. Darüber hinaus sollen sie auch am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse wie auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel gehandelt werden, wie es hiess.
Weitere Tranchen seien an den Fortschritt der zulassungsrelevanten Studien ENIGMA-TRS 1 und 2 geknüpft, hiess es weiter. Die 12-Wochen-Ergebnisse werden laut Mitteilung im vierten Quartal 2026 erwartet.
Spätestens am 30. November 2026 soll die Gruppe eine zusätzliche Anzahl neu ausgegebener Aktien für einen Gesamterlös von 11 Millionen Euro zu einem Preis gemäss einer vereinbarten Formel zeichnen. Sofern die Ergebnisse der ENIGMA-TRS-Zulassungsstudien positiv sind, würde eine zusätzliche Anzahl neu ausgegebener Aktien für einen Gesamterlös von 12 Millionen Euro gezeichnet.
Die Zeichnung findet im Rahmen der im Jahr 2018 von den Aktionären genehmigten Kapitalerhöhung statt. 2025 hatte der Verwaltungsrat diese freigegeben.
Die Newron-Aktie notiert an der SIX zeitweise 4,06 Prozent tiefer bei 18,90 CHF.
sc/ys
Mailand (awp)
