Netflix Aktie News: Netflix legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1'212,69 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 21'060 Punkten notiert. Bei 1'216,61 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1'205,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 273'321 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,57 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 588,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,48 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,19 USD, nach 4,88 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 9.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 26,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie dennoch leichter: Netflix-Zahlen schlagen Erwartungen

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren