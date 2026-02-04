Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’528.8400 0.6%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’970.4700 -0.4%  Gold 4’921 -0.5%  Bitcoin 56’671 -3.4%  Dollar 0.7764 0.1%  Öl 67.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156NVIDIA994529Microsoft951692Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292SAP345952
Top News
Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ethereums Kampf mit dem Datenmüll: Vitalik Buterin fordert radikale Änderung!
Holcim-Aktie bricht ein: Bericht über mögliche Aufweichung von EU-Emissionsregeln belastet
Nestlé-Aktie freundlich: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Turbulentes Wachstum 04.02.2026 18:01:00

Nestlé-Aktie freundlich: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an

Nestlé-Aktie freundlich: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an

Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzern-Umbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen.

Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren wieder ankurbeln.

Wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, werde sich der Konzern künftig auf die Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. Dies soll die Zusammenarbeit innerhalb der komplexen Struktur von Nestlé stärken. Teams sollen sich mit neuen Produktinnovationen schneller an sich wandelnde Konsumententrends anpassen können.

Navratil hatte den Fokus bereits im Dezember in einem Interview mit "Finanz und Wirtschaft" skizziert: Rund je ein Viertel des Geschäfts entfalle auf Tierfutter mit guten Wachstumsaussichten und auf Kaffee mit grossen Chancen, sagte er damals. Ergänzt werde das Geschäft durch das Nutrition- und Health-Segment von Produkten für Schwangere bis Erwachsene sowie das Food- und Snacking-Portfolio. "Ich frage mich nicht, was wir noch dazukaufen müssen. Was wir brauchen, sind Innovationen, um das Wachstum zu beschleunigen."

Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert - Amerika, Europa und Asien sowie Ozeanien und Afrika - und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft. Trotz der neuen Ausrichtung sollen die regionalen Einheiten weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hiess es im Bericht.

Nestlé lehnte eine Stellungnahme ab. "Wir wollen diese Geschichte nicht kommentieren", sagte ein Nestlé-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Navratil hatte seit seinem Amtsantritt im September bereits ein Restrukturierungsprogramm mit bis zu 16'000 Stellenstreichungen - knapp 6 Prozent der Belegschaft - innerhalb von zwei Jahren gestartet. Er begründete dies unter anderem damit, die Strukturen des Unternehmens verschlanken zu wollen.

Die Nestlé-Aktie schloss am Mittwoch an der SIX 2,64 Prozent höher bei 78,09 Franken.

to/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

Nestlé-Aktie etwas höher: Bereits Ende November wurde Cereulid in Fabrik nachgewiesen

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:24 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
09:21 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Neues KI-Rechenzentrum in München: Aktien von Telekom und NVIDIA fester
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:14 US-Anleihen: Leichte Kursgewinne
17:59 Aktien Europa Schluss: Rekordhoch in London und Zürich - EuroStoxx schwächelt
17:59 ROUNDUP/Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren «produktiv»
18:10 Nach Entspannung im Grönland-Konflikt: EU-Parlament will Arbeit an US-Zolldeal wieder aufnehmen
17:49 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 412 Dollar - 'Buy'
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Sorgen in der Techbranche belasten
17:40 Medien: Iran und USA verhandeln am Freitag im Oman
17:39 Deutsche Bahn: Wohl erster tödlicher Angriff auf Mitarbeiter
17:39 WDH/ROUNDUP 3/Kampf um Gewichtssenker: Lilly glänzt anders als Novo mit Prognose
17:38 WDH/ROUNDUP 2/Kampf um Gewichtssenker: Lilly glänzt anders als Novo mit Prognose