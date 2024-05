NEL ASA-Aktie steigt dank Lizenzdeal mit Reliance Industries

• Lizenzvereinbarung zwischen NEL ASA und Reliance Industries• NEL ASA stärkt Position im globalen Wasserstoffmarkt• Aktie klettert auf Hoch seit Dezember

Lizenzvereinbarung zwischen NEL ASA und Reliance Industries

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ASA hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NEL Hydrogen Electrolyser AS eine Technologielizenzvereinbarung mit dem indischen Konzern Reliance Industries Limited (RIL) abgeschlossen, wie NEL vergangenen Dienstag mitteilte. Reliance - Indiens grösstes Privatunternehmen - bekomme damit die Möglichkeit, die alkalischen Elektrolyseure von NEL ASA in Indien zu produzieren und weltweit für den Eigenbedarf zu nutzen.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein grosser Meilenstein in der Geschichte von NEL. Reliance ist ein beeindruckendes Unternehmen mit enormen Ambitionen als globaler Hersteller von erneuerbarem Wasserstoff, und ich bin stolz darauf, dass sie NEL als ihren Technologiepartner ausgewählt haben. Neben der Unterstützung von Reliance bei der Verwirklichung ihrer globalen Ziele erhält NEL durch diese Vereinbarung eine Einnahmequelle auf einem schnell wachsenden Markt, den NEL allein nicht hätte erreichen können", wird Håkon Volldal, Präsident und CEO von NEL, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit stehen ausserdem Leistungsverbesserungen sowie Kostenoptimierungen der Elektrolyse-Technologie im Fokus, heisst es dort. "Gemäss der Vereinbarung kann NEL Ausrüstung für eigene Projekte von Reliance beziehen. NEL wird den indischen Markt weiterhin mit Technologieplattformen bedienen, die nicht unter die Vereinbarung fallen", so die Pressemitteilung.

NEL-Aktie profitiert

Analysten stimmt der Deal, der die Position NELs im globalen Wasserstoffmarkt stärken wird, wieder optimistischer, sie sehen grosses Potenzial für künftiges Wachstum.

Die NEL ASA-Aktie stieg nach der Lizenzvereinbarung vergangene Woche in Oslo in der Spitze um über 21 Prozent bis auf 7,23 Norwegische Kronen. So viel hatte sie zuletzt im Dezember 2023 gekostet. Auch in der neuen Woche profitiert das Unternehmen mit Sitz in Olso weiterhin von dem Deal - das Papier klettert am Montag erneut. Die Gewinne betragen zeitweise 6,07 Prozent, was einen Kurs von 7,372 Norwegischen Kronen bedeutet.

