NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels im Minus

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1.32 Prozent auf 21’032.72 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.212 Prozent auf 21’269.67 Punkte an der Kurstafel, nach 21’314.95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21’269.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’996.43 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2.70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Wert von 20’895.66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’142.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’816.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9.09 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 14.49 Prozent auf 2.45 USD), Amtech Systems (+ 2.78 Prozent auf 5.55 USD), Infosys (+ 2.41 Prozent auf 17.00 USD), Harvard Bioscience (+ 2.36 Prozent auf 0.50 USD) und Donegal Group B (+ 2.05 Prozent auf 14.90 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intel (-6.42 Prozent auf 23.69 USD), Century Casinos (-4.35 Prozent auf 2.42 USD), US Global Investors (-3.25 Prozent auf 2.38 USD), Powell Industries (-3.16 Prozent auf 246.08 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3.00 Prozent auf 6.46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’638’788 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.817 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

