Heidrick Struggles International-Anlage 20.11.2025 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidrick Struggles International-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Heidrick Struggles International-Aktien gewesen.

Heidrick & Struggles International
51.00 EUR 0.00%
Heute vor 1 Jahr wurde die Heidrick Struggles International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heidrick Struggles International-Papier bei 44.99 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 222.272 Heidrick Struggles International-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’060.68 USD, da sich der Wert eines Heidrick Struggles International-Papiers am 19.11.2025 auf 58.76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.61 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Heidrick Struggles International einen Börsenwert von 1.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

