NASDAQ Composite Index-Titel Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 27.11.2022 wurde die Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ultralife Batteries-Aktie 4.35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’298.851 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 5.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’333.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.33 Prozent vermehrt.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97.77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch