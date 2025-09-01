NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NetApp-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das NetApp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214.225 NetApp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.08.2025 auf 112.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’162.38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 141.62 Prozent gesteigert.

NetApp wurde am Markt mit 22.53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch