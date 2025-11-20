NASDAQ Composite Index-Papier SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SurModics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SurModics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26.874 SurModics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 1’155.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.51 Prozent angewachsen.

Insgesamt war SurModics zuletzt 615.31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch