Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 0.3%  SPI 17’299 0.5%  Dow 46’713 1.3%  DAX 23’433 1.2%  Euro 0.9301 0.1%  EStoxx50 5’609 1.2%  Gold 4’086 0.2%  Bitcoin 73’288 -0.4%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
D-Wave-Aktie stabilisiert sich nach Kursrutsch: Wichtige Frist abgelaufen
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
eToro entdecken

SurModics Aktie 859784 / US8688731004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative SurModics-Investition? 20.11.2025 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier SurModics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SurModics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SurModics-Aktie Anlegern gebracht.

SurModics
37.00 EUR 0.54%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SurModics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26.874 SurModics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2025 1’155.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.51 Prozent angewachsen.

Insgesamt war SurModics zuletzt 615.31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu SurModics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten