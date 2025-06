NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.31 Prozent aufwärts auf 19’973.55 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.509 Prozent stärker bei 20’013.95 Punkten, nach 19’912.53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 20’052.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’918.08 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.81 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 18’737.21 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, bei 18’271.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’717.65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 3.59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 19.08 Prozent auf 1.54 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13.27 Prozent auf 0.58 USD), BlackBerry (+ 12.47 Prozent auf 4.87 USD), Scientific Games (+ 10.09 Prozent auf 94.48 USD) und AXT (+ 5.45 Prozent auf 2.13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Paychex (-9.40 Prozent auf 137.94 USD), Comtech Telecommunications (-6.90 Prozent auf 2.43 USD), Geospace Technologies (-6.82 Prozent auf 15.70 USD), Harvard Bioscience (-6.74 Prozent auf 0.49 USD) und Microvision (-6.19 Prozent auf 1.06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’121’947 Aktien gehandelt. Mit 3.111 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.30 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

