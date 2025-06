Anleger warten auf Impulse: S&P 500 notiert zum Handelsende um den Schlusskurs des Vortages

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’092.16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 46.788 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 6’103.20 Punkte an der Kurstafel, nach 6’092.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’108.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’080.09 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 2.05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 5’802.82 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’776.65 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 25.06.2024, bei 5’469.30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3.81 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’147.43 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 8.80 Prozent auf 46.61 USD), Northern Trust (+ 4.76 Prozent auf 123.80 USD), NVIDIA (+ 4.33 Prozent auf 154.31 USD), Bio-Techne (+ 3.78 Prozent auf 51.89 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.59 Prozent auf 143.40 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Paychex (-9.40 Prozent auf 137.94 USD), Equinix (-9.07 Prozent auf 824.31 USD), Boston Properties (-5.26 Prozent auf 66.64 USD), Paycom Software (-5.22 Prozent auf 222.79 USD) und General Mills (-5.11 Prozent auf 50.68 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 72’121’947 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.111 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch