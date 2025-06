Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.21 Prozent fester bei 22’237.74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.402 Prozent auf 22’279.69 Punkte an der Kurstafel, nach 22’190.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 22’329.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22’175.08 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2.80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der NASDAQ 100 bei 20’915.65 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, bei 20’287.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19’701.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 6.02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22’329.23 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 4.33 Prozent auf 154.31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.59 Prozent auf 143.40 USD), Microstrategy (+ 3.09) Prozent auf 388.67 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.34 Prozent auf 170.68 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2.24 Prozent auf 171.49 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Paychex (-9.40 Prozent auf 137.94 USD), Automatic Data Processing (-4.24 Prozent auf 298.19 USD), Tesla (-3.79 Prozent auf 327.55 USD), DexCom (-3.30 Prozent auf 84.68 USD) und AppLovin A (-3.06 Prozent auf 338.80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’121’947 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.111 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie weist mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

