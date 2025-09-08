Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
|
08.09.2025 18:01:07
NASDAQ Composite aktuell: Das macht der NASDAQ Composite mittags
Der NASDAQ Composite gewinnt aktuell an Wert.
Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.78 Prozent auf 21’870.51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.488 Prozent auf 21’806.22 Punkte an der Kurstafel, nach 21’700.39 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 21’793.87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’885.62 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 21’450.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 19’529.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 16’690.83 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 13.43 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’885.62 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 19.31 Prozent auf 7.66 USD), Nissan Motor (+ 9.09 Prozent auf 2.40 USD), Baiducom (+ 6.56 Prozent auf 108.65 USD), AXT (+ 5.14 Prozent auf 3.27 USD) und Innodata (+ 4.58 Prozent auf 45.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Grupo Financiero Galicia (-19.45 Prozent auf 32.30 USD), CRESUD (-9.44 Prozent auf 8.78 USD), Geospace Technologies (-5.05 Prozent auf 17.12 USD), American Eagle Outfitters (-4.55 Prozent auf 17.96 USD) und Repligen (-3.77 Prozent auf 119.87 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’835’919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.476 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Upbound Group-Aktie weist mit 6.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.36 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
18:01
|NASDAQ Composite aktuell: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.08.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21’844.23
|0.66%
Börse aktuell - Live TickerDurchwachsene Entwicklung zum Wochenstart: SMI letztlich mit Verlusten -- DAX beendet Handel freundlich -- Börsen in Asien schliessen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart verhalten zu. Am deutschen Aktienmarkt prägten unterdessen Gewinne das Bild. An der Wall Street geht es nach oben. In Fernost dominierten am Montag grüne Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}