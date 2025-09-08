NASDAQ Composite aktuell: Das macht der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.78 Prozent auf 21’870.51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.488 Prozent auf 21’806.22 Punkte an der Kurstafel, nach 21’700.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 21’793.87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’885.62 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 21’450.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 19’529.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 16’690.83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 13.43 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’885.62 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 19.31 Prozent auf 7.66 USD), Nissan Motor (+ 9.09 Prozent auf 2.40 USD), Baiducom (+ 6.56 Prozent auf 108.65 USD), AXT (+ 5.14 Prozent auf 3.27 USD) und Innodata (+ 4.58 Prozent auf 45.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Grupo Financiero Galicia (-19.45 Prozent auf 32.30 USD), CRESUD (-9.44 Prozent auf 8.78 USD), Geospace Technologies (-5.05 Prozent auf 17.12 USD), American Eagle Outfitters (-4.55 Prozent auf 17.96 USD) und Repligen (-3.77 Prozent auf 119.87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’835’919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.476 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 6.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.36 Prozent.

