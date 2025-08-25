Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten

DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit den deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ohne handelbare Nachrichten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend gesprochen. Folglich habe sich auch kein Titel auffällig gezeigt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.278 24.273 +0,02%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

