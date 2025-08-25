|
25.08.2025 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten
DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit den deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ohne handelbare Nachrichten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend gesprochen. Folglich habe sich auch kein Titel auffällig gezeigt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.278 24.273 +0,02%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street schliesslich leichter -- SMI und DAX beenden Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenso kleine Verluste. An der Wall Street ging es am Montag abwärts. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}