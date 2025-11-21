Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'633 0.7%  SPI 17'342 0.5%  Dow 46'245 1.1%  DAX 23'092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5'515 -1.0%  Gold 4'066 -0.3%  Bitcoin 68'239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
21.11.2025 23:01:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.216 Pkt - United Internet im Plus

United Internet
22.34 CHF 0.28%
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag gewannen United Internet und die Tochtergesellschaft 1&1. United Internet wird ihr Telekommunikationsgeschäft in Zukunft vollständig bei ihrer Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro. United Internet gewinnen auf Tradegate 1,2 Prozent und 1&1 legen um 0,7 Prozent zu.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.216 23.092 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 17:02 ET (22:02 GMT)