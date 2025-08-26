Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’393 0.8%  Bitcoin 89’440 0.7%  Dollar 0.8038 -0.2%  Öl 67.2 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
BYD-Aktie im Plus: Diese Infos sollten Anleger vor den BYD-Quartalszahlen kennen
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Apple-Aktie steigt: Apple offenbar kurz vor Vorstellung neuer iPhones
Suche...
26.08.2025 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.213 Punkte

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Dienstagabend nicht mehr viel getan. Auffällige Aktien hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.213 24.153 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

20:30 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
16:05 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
14:35 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
13:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industriekonzerne – Immer in Bewegung/Barry Callebaut – Bittere Geschmacksnote
12:26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
09:23 Marktüberblick: Puma haussiert mit Übernahmefantasie
09:22 SMI auf Richtungssuche
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’671.93 19.49 U80SSU
Short 12’921.58 13.92 S2S3VU
Short 13’505.03 8.34 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’160.89 26.08.2025 17:31:14
Long 10’664.33 7.54 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}