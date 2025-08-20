Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 22:17:47

NACHBÖRSE/XDAX +-% auf ..... Pkt - Nfon unter Druck

Eurokai
45.00 EUR 1.81%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nfon sind am Mittwoch nachbörslich unter Druck geraten. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Auf Tradegate ging es für die Aktie um rund 5 Prozent nach unten.

Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.301 24.277 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)

