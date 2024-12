Nach "sehr erfolgreichem Jahr": Disney erfreut Aktionäre mit deutlich höherer Dividende

• Anleger dürfen sich freuen: Disney erhöht Dividende• Erfolgreiches Jahr für Disney - Sparkurs des Disney-Chefs zahlt sich aus• Disney-Aktie mit starker Performance in diesem Jahr

Disney hebt Dividende deutlich an

Wie Disney am Mittwoch mitteilte, hat das Unternehmen eine Bardividende in Höhe von 1,00 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Erhöhung von 33 Prozent gegenüber den 0,75 US-Dollar pro Aktie, die im Geschäftsjahr 2024 gezahlt wurden. Ausgezahlt wird die Dividende in zwei Raten von 0,50 US-Dollar pro Aktie jeweils im Januar und im Juli.

Erfolgreiches Jahr für Disney

Bob Iger blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: "Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für The Walt Disney Company, was auf die umfassende strategische Arbeit im gesamten Unternehmen zur Verbesserung von Qualität, Innovation, Effizienz und Wertschöpfung zurückzuführen ist", wird der Disney-CEO in der Pressemitteilung zitiert. "Wir freuen uns, die Dividende für unsere Aktionäre zu erhöhen, während wir weiterhin in die Zukunft investieren und das nachhaltige Wachstum von Disneys Weltklasse-Portfolio vorantreiben."

Iger war 2022 wieder als Disney-Chef zurückgekehrt, nachdem er seine Position 2020 abgegeben hatte. Anschliessend leitete er eine Umstrukturierung ein, um Kosten in Milliardenhöhe einzusparen.

Q4-Zahlen übertreffen Expertenschätzungen

Und der Sparkurs des Disney-Chefs zahlt sich aus - die Erholung der Profitabilität kommt voran. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 hat Disney 1,14 US-Dollar je Aktie verdient. Damit steigerte das Unternehmen seinen Gewinn nach einem EPS von 0,140 US-Dollar vor Jahresfrist deutlich. Die Analystenerwartungen wurden übertroffen: Experten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,11 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz verbesserte sich von 21,20 Milliarden US-Dollar auf 22,6 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Expertenschätzungen, die sich auf 22,49 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben Filme wie "Inside Out 2" und "Deadpool & Wolverine" Disney angetrieben, aber auch das Streaming-Geschäft trug zum Erfolg bei.

Disney-Aktie im Fokus

Die Disney-Aktie konnte in diesem Jahr bereits um rund 30 Prozent zulegen und notierte zuletzt bei 116,99 US-Dollar (Schlusskurs vom 04.12.2024). Im Donnerstagshandel zeigt sich das Papier zeitweise schwächer und notiert 0,08 Prozent tiefer bei 116,90 US-Dollar.

Analysten sehen weiter Potenzial bei den Anteilsscheinen des Entertainment-Riesen. Von 20 Wall Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für Walt Disney abgegeben haben, empfehlen 15 die Aktie zum Kauf, während fünf dazu raten, das Papier zu halten - Verkaufsempfehlungen gibt es derweil keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124,29 US-Dollar, das höchste Kursziel bei 140,00 US-Dollar und das niedrigste bei 108,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 6,24 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

Redaktion finanzen.ch