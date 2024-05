FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Walt Disney von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aus Sicht von Analyst Markus Leistner präsentierte der US-Unterhaltungskonzern gute Zahlen für das zweite Geschäftsquartal. Der Streaming-Bereich habe es erstmals in die Gewinnzone geschafft und die Freizeitparks blieben "der absolute Renner", schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem die Anhebung des Gewinnausblicks./ajx/he;