MS&Consulting legte Quartalsergebnis vor

MS&Consulting liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MS&Consulting die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MS&Consulting 22.88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 791.7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 747.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch