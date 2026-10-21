Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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21.10.2026 14:50:00
LEG Immobilien-Aktie gefragt: Grand City Properties kauft 20 Prozent der Anteile
Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt.
Grand City Properties nutze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in ein Unternehmen mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio und einer stabilen Dividendenpolitik, so CEO Refael Zamir laut Mitteilung. Diese Investition stelle eine bessere Gelegenheit zu einer stärkeren Wirtschaftlichkeit dar als derzeitige vergleichbare direkte Immobilienakquisitionen.Via XETRA klettert die LEG Immobilien-Aktie zwischenzeitlich um 4,49 Prozent auf 48,38 Euro.
DOW JONES
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