SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9059 -0.1%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’157 0.3%  Bitcoin 56’615 0.0%  Dollar 0.7810 0.2%  Öl 84.1 1.9% 
05.03.2026 07:46:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

China strebt in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 4,5 und 5 Prozent an und signalisiert damit, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt in eine Phase langsameren Wachstums eintritt. Das Ziel ist das niedrigste seit mindestens den 1990er Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" angestrebt wurde. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies - abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie - das langsamste Wachstum seit mehr als dreissig Jahren. Laut Regierungsangaben wuchs das BIP im vergangenen Jahr real um 5,0 Prozent und erreichte damit das offizielle Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA. Ein niedrigeres BIP-Ziel für 2026 spiegelt ein gewisses Mass an Toleranz für schwächeres Wachstum wider, während Chinas Wirtschaft mit verhaltenen Haushaltsausgaben, gedämpften Investitionen und einem Immobilienmarkt in der Flaute kämpft. Das weniger ehrgeizige Ziel verschafft der Führung in Peking auch einen gewissen Spielraum, um die Wirtschaft durch kompliziertes geopolitisches Terrain zu steuern - einschliesslich des Konflikts im Nahen Osten und der Drohung eines weiteren Handelsdrucks durch Präsident Trump -, während sie gleichzeitig Pekings strategisches Ziel der technologischen Selbstversorgung weiterverfolgen. In dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsbericht der chinesischen Regierung betonte Premierminister Li Qiang die Notwendigkeit, interne Kapazitäten zu stärken, um externe Herausforderungen zu meistern. Mit einem Rekord-Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar im vergangenen Jahr ist Chinas Wachstum zunehmend von Exporten abhängig geworden, was ein globales Ungleichgewicht geschaffen hat, das Kritik von seinen Handelspartnern und globalen Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds hervorgerufen hat. Exporte trieben Chinas wirtschaftliche Expansion im Jahr 2025 in einem Masse an, wie es seit 1997 nicht mehr beobachtet wurde, wie die Regierungsdaten zeigen. China legte ein Haushaltsdefizitziel von rund 4 Prozent des BIP fest, was dem Rekorddefizitziel des Vorjahres entspricht und den politischen Entscheidungsträgern reichlich Spielraum gibt, die Staatsausgaben bei Bedarf hochzufahren. Zusätzlich zum offiziellen Haushaltsdefizitziel verfügen Beamte über eine Reihe anderer Methoden, um die Staatsausgaben zu steigern. Die Verteidigungsausgaben sollen in diesem Jahr um 7,0 Prozent steigen, verglichen mit dem für 2025 angestrebten Anstieg von 7,2 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 212.000

Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

3. Quartal: +4,9% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

3. Quartal: -1,9% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.848,25 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.001,75 -0,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.940,30 +0,4

Nikkei-225 (Tokio) 55.278,06 +1,9

Topix-500 (Tokio) 3.702,67 +1,9

Kospi (Seoul) 5.583,90 +9,6

Shanghai-Composite 4.102,65 +0,5

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.306,35 +0,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach drei Tagen mit teils heftigen Abgaben aufgrund der Angriffe auf den Iran kam es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen zu einer deutlichen Erholung. Besonders stark fiel das Plus dabei in Seoul aus, wo es für den Kospi um 9,6 Prozent nach oben ging. Der Index hatte an den vergangenen beiden Handelstagen knapp 20 Prozent eingebüsst. Der Nikkei-225 in Tokio stieg um 1,9 Prozent. Die Intensität der iranischen Raketenattacken sei stark zurückgegangen, da die US-Militärschläge die Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten, so Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research. Es gebe ausserdem Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll, ergänzt der Stratege. Daneben hat China für 2026 ein Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Es ist das niedrigste Ziel seit den 1990er-Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" festgelegt worden war. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies das langsamste Wachstum seit mehr als drei Jahrzehnten, abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie. China gab zudem an, dass das BIP im vergangenen Jahr real um 5 Prozent gewachsen sei und damit sein offizielles Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA erreicht habe. Bei den Einzelwerten in Seoul waren es vor allem die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix, die sich von den jüngst starken Abgaben erholen. Hier ging es um 11,2 bzw. 11,1 Prozent aufwärts. Es stützten dabei auch die guten Vorgaben aus den USA, wo Chip-Werte gesucht waren. Bei den Aktien von Hyundai Motor, die ebenfalls stark unter die Räder gekommen waren, stand ein Plus von 9,6 Prozent zu Buche. In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 lediglich um 0,4 Prozent nach oben. Hier verhinderten Abgaben von Index-Schwergewicht BHP (-1,0%) deutlichere Gewinne. Rio Tinto stiegen dagegen um 1,2 Prozent. Beide Aktien wurden ex-Dividende gehandelt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.739,41 +0,5 +238,14 48.501,27

S&P-500 6.869,50 +0,8 +52,87 6.816,63

NASDAQ Comp 22.807,48 +1,3 +290,79 22.516,69

NASDAQ 100 25.093,68 +1,5 +373,59 24.720,08

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,45 Mrd

Gewinner 1.763 636

Verlierer 989 2.135

Unverändert 88 59

Freundlich - Zur Entspannung trug bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg die Hochs vom Vortag nicht mehr erreichten. Die USA kündigten Massnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf an: einerseits stellen sie Militäreskorten in Aussicht, daneben wollen sie Transportversicherungen abdecken. Dazu sorgten aber auch Berichte für Zuversicht, dass der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche zur Beendigung des Krieges signalisiert haben soll. Die Konjunkturdaten fielen in der Summe besser als erwartet aus, traten aber angesichts der geopolitischen Lage in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten rangierten Chipaktien weit vorn. Intel machten einen Satz von 5,7 Prozent. CFO David Zinsner geht von einer anhaltend starken Nachfrage nach Server-Chips aus. Broadcom gingen 1,2 Prozent höher aus dem Handel. Der Chiphersteller legte nach Börsenschluss Quartalszahlen vor. Die Kurse der Wettbewerber Nvidia und AMD stiegen um 1,6 bzw. 5,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Die Renditen kletterten weiter. Die Zehnjahresrendite stieg um 4 Ticks auf 4,10 Prozent. Damit setzte sich der jüngste Aufwärtstrend fort - befeuert von nachlassenden Zinssenkungsfantasien angesichts steigender Energiepreise.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:26 % YTD

EUR/USD 1,1598 -0,3 1,1633 1,1618 -1,3

EUR/JPY 182,21 -0,3 182,69 182,86 -1,0

EUR/GBP 0,8707 +0,1 0,8696 0,8702 -0,1

USD/JPY 157,09 +0,0 157,03 157,38 0,3

USD/KRW 1.467,21 +0,3 1.462,23 1.473,37 1,9

USD/CNY 6,8956 -0,0 6,8969 6,9146 -1,4

USD/CNH 6,8982 +0,1 6,8925 6,9187 -1,1

USD/HKD 7,8170 -0,0 7,8176 7,8123 0,5

AUD/USD 0,7035 -0,5 0,7073 0,7029 5,4

NZD/USD 0,5918 -0,3 0,5938 0,5903 2,8

BTC/USD 72.449,30 -1,2 73.346,55 68.499,46 -17,4

Der Dollar beendete seine Aufwertung trotz der weiter steigenden Renditen. Die Entspannungssignale im Nahost-Krieg drückten. Der Euro konnte sich leicht auf 1,1638 Dollar erholen.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.153,09 +0,3 17,77 5.135,32

Silber 82,32 -1,3 -1,09 83,41

Platin 2.142,16 -0,3 -6,34 2.148,50

Gold war nach dem kräftigen Rücksetzer wieder etwas gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 5.139 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,55 +3,9 2,89 74,66

Brent/ICE 84,03 +3,2 2,63 81,40

Die von den USA ankündigten Massnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf halfen, den Ölpreisanstieg zu bremsen. WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent, Brent um 0,4 Prozent. Im asiatischen Handel legen die Preise für Brent und WTI wieder deutlicher zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KRIEG NAHER OSTEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)

