Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9120 -0.2%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’056 0.6%  Bitcoin 51’455 -2.7%  Dollar 0.7654 -0.3%  Öl 69.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

SLI 3025288 / CH0030252883

2’159.60 Pkt
-2.10 Pkt
-0.10 %
17:30:44
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

11.02.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch eine zunächst unspektakuläre
  Eröffnung erwartet. Vor wichtigen US-Daten hielten sich Anleger zurück. Zudem
  sind die Vorgaben der Wall Street bestenfalls mässig. Am Nachmittag richtet
  sich dann der Fokus auf den von vergangener Woche verschobenen
  US-Arbeitsmarktbericht. Ansonsten ist die Berichtssaison in vollem Gange.

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 13'535,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,10% auf 50'188 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 23'102 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): xx% auf xx Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Schindler 2025: EBIT 1384 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1390 Mio)
                  Umsatz 10'947 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'960 Mio)
                  EBIT-Marge 12,6% (AWP-Konsens: 12,7%)
                  EBIT-Marge adj. 13,3% (AWP-Konsens: 13,2%)
                  Reinergebnis 1073 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1077 Mio)
                  EBIT adj. 1454 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1450 Mio)
                  Auftragseingang 11'313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'339 Mio)
                  Wachstum in LW 1,3% (AWP-Konsens: 1,2%)
                  Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,30 Fr.)
                  Zusätzliche ausserordentl. Dividende von 0,80 Fr.
            2026: Umsatzwachstum in LW im niedr. bis mittl. 1-st. Prozentber.
                  EBIT-Marge von 13 Prozent erwartet
             PS vorbörsliche Indikation -0,1%

- SGS 2025: Umsatz 6945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6927 Mio)
            Org. Wachstum 5,6% (AWP-Konsens: 5,6%)
            Operativer Gewinn adj. 1108 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1091 Mio)
            Reinergebnis 668 Mio Fr. (AWP-Konsens: 656 Mio)
            Ergebnis je Aktie 3,48  Fr.
            Operative Gewinnmarge adj. 16,0% (AWP-Konsens: 15,8%)
            Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,20 Fr.)
      2026: Organisches Umsatzplus von 5-7% erwartet
            5-7% zusätzlicher Umsatz durch Akquisitionen, einschl. ATS erw.
      2027: Verbesserung der bereinigten operativen Gewinnmarge um mind. 1,5 PP
        vorbörsliche Indikation +1,6%

- Galderma erweitert Portfolio zur Faltenbehandlung in Japan
- Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen

- SGKB 2025: Geschäftserfolg 266,2 Mio Fr. (VJ 253,9 Mio)
             Geschäftsertrag 604,7 Mio Fr. (VJ 561,7 Mio)
             Reinergebnis 226,98 Mio Fr. (VJ 215,1 Mio)
             Dividende 20 Fr. (VJ 19,00 Fr.)
             AuM 71,8 Mrd Fr. (H1: 66,9 Mrd)
       2026: Konzerngewinn auf Vorjahresniveau erwartet

- Accelleron nominiert Monika Krüsi als neue Verwaltungsratspräsidentin
- Jungfraubahn, SMG und Vaudoise kommen in MSCI Global Small Cap Index

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- CN: JAN PPI -1.4% Y/Y VS MEDIAN -1.5%; DEC -1.9%
      JAN CPI +0.2% Y/Y VS  MEDIAN +0.4%; DEC +0.8%

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,95%/5,451%
- Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,053%
- SMG: Blackrock meldet Anteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Schindler: Conf. Call Ergebnis 2025 (09.00 Uhr)
- SGS: Conf. Call Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)
- SGKB: BMK Ergebnis 2025 (09.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2026 (nachbörslich)

  Donnerstag:
- Swisscom: Ergebnis 2025 (BMK 09.30 Uhr)
- BCV: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Bell: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Dätwyler: Ergebnis 2025 (BMK 13.00 Uhr)
- GLKB: Ergebnis 2025
- Leonteq: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Lastminute: Ergebnis 2025 (Webcast 10.00 Uhr)
- Montana Aerospace: Umsatz 2025

  Freitag:
- Mobimo: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar (Freitag)

  Ausland:
- US: Arbeitsmarktbericht 01/26 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 1/26 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9125
- USD/CHF: 0,7659
- Swiss Bond Index: -6 BP auf 139,43% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,316% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,00% auf 13'518 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,10% auf 2'160 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,01% auf 18'691 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,11% auf 24'988 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,65% auf 8'328 Punkte

awp-robot/sw/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
10.02.26 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
10.02.26 SMI startet verhalten in die neue Woche
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’159.42 -0.11%

finanzen.net News

Datum Titel
09:02 ROUNDUP: 128 Millionen Menschen sahen Super-Bowl-Show von Bad Bunny
08:54 Wegen Streikaufruf: Flugausfälle am Airport Hamburg möglich
08:51 Erneuter Übernachtungsrekord an deutschen Touristenzielen
08:51 AKTIEN IM FOKUS: Gerresheimer brechen nach Bilanzverschiebung ein - Schott stark
08:59 Aktien von Dassault Systemes sacken ab - Jefferies sieht Frage nach Wandel
08:49 ANALYSE-FLASH/JPMorgan: Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'
08:58 Ahold Delhaize-Aktie: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
08:46 Deutsche Börse-News: Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs)
08:51 Bitcoin weiter unter Druck - Kurs wieder deutlich unter der 70.000-Dollar-Marke
08:43 Vier Tote durch russischen Drohnenangriff bei Charkiw