Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’242 0.6%  Bitcoin 69’490 -4.3%  Dollar 0.8033 -0.2%  Öl 63.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Lufthansa- und Airbus-Aktie: Datenproblem ohne Auswirkung auf Swiss-Flüge
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Xlife-Aktie: Erfolg bei Alzheimer-Früherkennung
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’078.70 Pkt
1.90 Pkt
0.09 %
17:31:51
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

01.12.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen am Montag schwächer in den letzten Monat des Jahres starten. Zwar stützten weiterhin die US-Zinssenkungshoffnungen die Märkte. Aber nachgebende US-Aktien-Futures, uneinheitliche Vorgaben aus Fernost und die Bewertungssorgen im KI-Bereich stimmen die Marktteilnehmer laut Händlern vorsichtig. Zudem werden in den kommenden Tagen viele US-Daten veröffentlicht, die das Geschehen ebenfalls beeinflussen können. 

- SMI vorbörslich: -0,26% auf 12'800,00 Pkte (Freitag: +0,02%)
- Dow Jones (Freitag): +0,61% auf 47'716 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,65% auf 23'366 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -1,89% auf 49'303 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sandoz bringt Denosumab-Biosimilars in Europa auf den Markt

- Kardex übernimmt Rocket Solution
     Rocket Solution beschäftigt 40 Mitarbeitende in Deutschland

- AMS-Osram-CEO sieht 2026 erneut als Übergangsjahr (Inti FuW)
- Baloise und Helvetia bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5. Dezember
- Clariant ernennt Marcelo Lu zum Chef Care Chemicals & Americas

- EFG-Verwaltungsratsmitglied verkauft Aktien im Wert von 9 Mio Franken 
- Highlight-Gruppe mit Umsatzplus aber höherem Verlust in ersten neun Monaten
- Leclanché kündigt Wechsel des CFO an 
- Wisekey, Sealsq und Wisesat schiessen weiteren Satelliten ins All
- Xlife Sciences erzielt Erfolg bei Früherkennung von Alzheimer 
         
         
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- SIX führt neues Segment für Strukturierte mit längerer Handelszeit ein

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt auf 1,25%

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,016%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,246%
- Lem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3%
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,004%
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,015%
- SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3%
- SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,956%
- SMG: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004%
- U-blox: UBS Fund Management meldet Anteil von <3%

PRESSE WOCHENENDE/MONTAG
- Siehe separate Presseschau

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr), Zürich

  Dienstag:
- keine Termine

  Mittwoch:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (08.30)
       Dienstleistungsumsätze September 2025 (08.30)
       Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 (Mittwoch)

  Ausland:
- DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr)
- ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 10.30 Uhr)

- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 10/25 (16.00 Uhr) 

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9328
- USD/CHF: 0,8044
- Swiss Bond Index: +1 BP auf 139,75% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,187% (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,02% auf 12'834 Punkte
- SLI (Freitag): +0,09% auf 2'079 Punkte
- SPI (Freitag): +0,07% auf 17'653 Punkte
- Dax (Freitag): +0,29% auf 23'837 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +0,32% auf 8'123 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Positive Thanksgiving-Woche
28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Börsenanleger aufgepasst: So erkennt man die nächste Wachstumsaktie
November 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Miner-Daten bestätigen: Bitcoin hat seinen lokalen Boden erreicht
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’078.70 0.09%

finanzen.net News

Datum Titel
08:56 Middelberg: Positives Signal bei einigen in Junger Gruppe
08:46 ROUNDUP: Weiter trübe Stimmung in Chinas Industrie
08:45 Warnstreik bei Online-Händler Momox in Leipzig
08:35 Airbus: Mehrheit der betroffenen A320-Jets hat notwendiges Update erhalten
08:34 Angst vor Crash: KI-Sorgen könnten Dax-Jahresbilanz vermiesen
08:21 AKTIE IM FOKUS: Airbus im Fokus - Probleme wohl im Griff, Kursabschlag schmilzt
08:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro
08:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro
08:30 Zalando-Aktie unberührt: Warnstreik in Erfurt
08:12 Aktien Frankfurt Ausblick: Kleiner Dämpfer zum Start in den Dezember