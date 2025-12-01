Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen am Montag schwächer in den letzten Monat des Jahres starten. Zwar stützten weiterhin die US-Zinssenkungshoffnungen die Märkte. Aber nachgebende US-Aktien-Futures, uneinheitliche Vorgaben aus Fernost und die Bewertungssorgen im KI-Bereich stimmen die Marktteilnehmer laut Händlern vorsichtig. Zudem werden in den kommenden Tagen viele US-Daten veröffentlicht, die das Geschehen ebenfalls beeinflussen können.

- SMI vorbörslich: -0,26% auf 12'800,00 Pkte (Freitag: +0,02%) - Dow Jones (Freitag): +0,61% auf 47'716 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,65% auf 23'366 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,89% auf 49'303 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz bringt Denosumab-Biosimilars in Europa auf den Markt - Kardex übernimmt Rocket Solution Rocket Solution beschäftigt 40 Mitarbeitende in Deutschland - AMS-Osram-CEO sieht 2026 erneut als Übergangsjahr (Inti FuW) - Baloise und Helvetia bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5. Dezember - Clariant ernennt Marcelo Lu zum Chef Care Chemicals & Americas - EFG-Verwaltungsratsmitglied verkauft Aktien im Wert von 9 Mio Franken - Highlight-Gruppe mit Umsatzplus aber höherem Verlust in ersten neun Monaten - Leclanché kündigt Wechsel des CFO an - Wisekey, Sealsq und Wisesat schiessen weiteren Satelliten ins All - Xlife Sciences erzielt Erfolg bei Früherkennung von Alzheimer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX führt neues Segment für Strukturierte mit längerer Handelszeit ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt auf 1,25% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,016% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,246% - Lem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,004% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,015% - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,956% - SMG: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - U-blox: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Cicor: Capital Markets Day (16.30 - 18.30 Uhr), Zürich Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2025 (08.30) Dienstleistungsumsätze September 2025 (08.30) Landesindex der Konsumentenpreise November 2025 (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröff.; 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 10/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,8044 - Swiss Bond Index: +1 BP auf 139,75% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,187% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,02% auf 12'834 Punkte - SLI (Freitag): +0,09% auf 2'079 Punkte - SPI (Freitag): +0,07% auf 17'653 Punkte - Dax (Freitag): +0,29% auf 23'837 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,32% auf 8'123 Punkte

