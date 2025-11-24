Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
LLB-Aktie: Bank ernennt neuen CFO
Ausblick: HP gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SMI 998089 / CH0009980894

12'632.67
Pkt
89.61
Pkt
0.71 %
21.11.2025
24.11.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürften die neue Woche gemnäss vorbörslichen Indikationen mit klaren Gewinnen eröffnen. Händler sprechen von einer Fortsetzung der Aufwärtskorrektur vom Freitag. 

- SMI vorbörslich: +0,53% auf 12'700,00 Punkte (08.01 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +1,08% auf 46'245 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,88% auf 22'273 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): Infolge Feiertag geschlossen

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär 10 Mte: AuM 520 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 505 Mrd)
                     Netto-Neugelder 11,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13 Mrd)
                     Bruttogewinn-Marge 83 BP (AWP-Konsens: 81 BP)
                     Cost/Income-Ratio adj. 66% (AWP-Konsens: 71%)
               2025: Tieferer IFRS-Konzerngewinn als 2024
                     Zugrunde liegende Profitabilität aber weiterhin stark
               Kreditüberprüfung abgeschlossen
               Weitere Wertberichtigungen auf Kredite von 149 Mio. Fr
               Bis Ende 2025 auf Run-Rate-Basis Kosteneinsparungen 130 Mio. Fr.
               Gesamtkosten Erreichung Einsparungsziel neu 45 Mio Fr. geschätzt
               Victoria McLean wird Chief Compliance Officer und Mitglied GL
              
               CEO: Sind noch nicht so weit, Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen
                    Bleiben im aktiven Austausch mit der Finma
              
- Sandoz lanciert Biosimilar Afqlir zur Behandlung von Augenleiden in der EU
- SGS übernimmt australische Firma Information Quality 
- UBS mit Kapitalerhöhung für Wohnimmobilienfonds UBS "Siat"

- Medartis ernennt Peter Hackel zum neuen Finanzchef
           bekräftigt die finanzielle Prognose für das Geschäftsjahr 2025
  
- Rieter passt Konzernstruktur per 1. Januar 2026 an - Diverse Personalien
         ist zuversichtlich, Genehmigungen für Barmag-Vollzug im Q4 zu erhalten
         legt Divisionen "Machines & Systems" und "After Sales" zusammen
                   
- DKSH vertreibt künftig in Malaysia Gesundheitsprodukte von Nestlé
- EFG bindet BlackRock-Technologie in Beratungsplattform ein 
- LLB Gruppe ernennt Markus Schifferle zum Finanzchef 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: Opus - Chartered Issuances senkt Anteil auf <3%
- Gurit: Grapal Holding erhöht Anteil auf 6,015%
- Intershop: Hansjörg Graf meldet Anteil von 3,211%
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,984%
- Pierer Mobility: Bajaj Auto meldet Anteil von 74,938%
- Straumann: Simone Maag de Moura Cunha meldet Anteil von <3%

PRESSE WOCHENENDE/MONTAG
- Siehe separate Presseschau

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Keine Termine

  Dienstag:
- EFG International: Interim Statement 10 Monate (inkl. IR-Day ab 9.30 Uhr)
- Epic: Q3-Update
- Straumann: Investorentag (Webcast 09.00-13.30 Uhr)

  Mittwoch:
- Adecco: Capital Markets Day 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (08.30 Uhr)
       Parahotellerie im Q3 2025 (08.30 Uhr)
       Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (14.00 Uhr)
- UBS-CFA Index November (Mittwoch)
 
 Ausland:
- DE: ifo-Geschäftsklima 11/25 (10.00 Uhr)
- US: CFNA-Index 10/25 (14.30 Uhr)
      Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25 (16.30 Uhr)
 

SONSTIGES
   Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: 
 - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I
 - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss
 - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small

- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- Zwahlen&Mayr: Übernahme durch Sitindustrie (Vollzug 25.11.)
- U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug 26.11.)

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.)
  
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- SHL: Kapitalerhöhung über Bezugsrechte (24.11.-3.12.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9316
- USD/CHF: 0,8088
- Swiss Bond Index: +22 BP auf 139,83% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,181% (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,71% auf 12'633 Punkte
- SLI (Freitag): +0,46% auf 2'033 Punkte
- SPI (Freitag): +0,51% auf 17'342 Punkte
- Dax (Freitag): -0,80% auf 23'092 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +0,36% auf 7'983 Punkte

awp-robot/sw/

07:24 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erholung zum Wochenschluss
21.11.25 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’632.67 0.71%
SPI 17’342.35 0.51%
SLI 2’033.31 0.46%

