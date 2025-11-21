Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss tiefer erwartet. Der Markt werde sich den negativen Vorgaben aus den USA wohl nicht entziehen können, heisst es von Händlern. In den USA währte die Freude über das gute Abschneiden des Chip-Giganten Nvidia nur kurz. Es kam zu Gewinnitnahmen auf breiter Front. Zudem sind die Zinssorgen weiter gestiegen.

- SMI vorbörslich: -0,74% auf 12'450,00 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,84% auf 45'752 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,15% auf 22'078 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,40% auf 48'626 Punkte (08.10 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé kündigt Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur an - Schindler: Personalchef Hugo Martinho verlässt Geschäftsleitung - SGS stärkt sein Angebot an CO2-Lösungen durch die Übernahme von Sami will Einnahmen im ESG-Bereich von 2023 bis 2027 um 600 Mio Fr. steigern - Swatch-Chef Hayek übt Kritik an Zoll-Deal mit den USA - UBS schliesst Aktienrückkauf 2025 über 52,6 Mio Stück erfolgreich ab kauft für 1,6 Mrd Fr. eigene Aktien über SIX Swiss Exchange zurück - Cembra ernennt Bernardo de Barros Franco zum Chief Customer & Growth Officer - Curatis: Privatplatzierung über 1,2 Mio Fr. mit strategischen Investoren - DKSH ernennt Patrik Grande zum Head der neuen Business Unit Healthcare - Hiag-VRP verkauft Aktien für 5,8 Mio Fr. zur Erhöhung des Streubesitzes - Kardex holt Dustin Dombek in Vertriebsteam in Deutschland - Pierer: verkauft FELT-Velos an Minderheitsaktionäre Verkauf von Felt bringt mittleren einstelligen Millionenbetrag - SHL Telemedicine lanciert Bezugsrechtsangebot Erwarten Bruttoerlös von bis zu 29,5 Mio Fr. Frist zur Ausübung der Bezugsrechte endet am 3. Dezember 25 - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 97,93 Prozent der Aktien - Endergebnis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Salt 9 Mte: Umsatz 864,6 Mio Fr. (+3,1%) EBITDAaL 382,6 Mio Fr. (+7,4%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select meldet Eigenanteil von 3,149% - DocMorris: UBS meldet Anteil von 13,247% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,001% - Sunrise: Swisscanto meldet Anteil von 3,038% - VAT: Swisscanto meldet Anteil von 3,007% PRESSE FREITAG - Interroll-CEO sieht 2025 als Übergangsjahr (FuW) - Presse: Coop stellt Verkauf von Schuhen ein (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate Dienstag: - EFG International: Interim Statement 10 Monate - Epic: Q3-Update - Straumann: Investorentag (Webcast 09.00-13.30 Uhr) - EFG International: Investorentag (09.30-12.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Montag) Parahotellerie im Q3 2025 (Montag) Zweite Schätzung Logiernächte Oktober 2025 (Montag) Lohnstrukturerhebung im Jahr 2024 (Dienstag) Ausland: - EU: HCOB PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - GB: S&P PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (10.30 Uhr) - US: S&P PMI November 2025; 1. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen November 2025; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Zwahlen&Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Vollzug 25.11.) - U-Blox: Übernahme duruch Advent-Tochter Zenith (Vollzug per 26.11.) Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9283 - USD/CHF: 0,8043 - Swiss Bond Index: -12 BP auf 139,61% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,196% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,10% auf 12'543 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,18% auf 2'024 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,21% auf 17'254 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,50% auf 23'279 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,16% auf 7'981 Punkte

