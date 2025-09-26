Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’876 -0.9%  SPI 16’483 -1.0%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’535 -0.6%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’445 -0.4%  Gold 3’742 -0.2%  Bitcoin 87’410 0.3%  Dollar 0.7991 -0.1%  Öl 69.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETF des Monats Oktober 2025
Boeing-Aktie etwas höher: Turkish Airlines will von Boeing bis zu 225 Flugzeuge kaufen
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wirft günstiges Cybertruck-Modell raus - Einstiegspreis schiesst nach oben
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

1’947.94 Pkt
-21.79 Pkt
-1.11 %
17:30:50
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein volatiler
  Börsentag ab. Dabei deuten die vorbörslichen Indikationen zunächst auf einen
  etwas tieferen Start hin. US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf
  Freitag Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten
  Staaten ab dem 1. Oktober angekündigt. Dies hat Pharmatitel von Indien bis
  Australien bereits unter Druck gesetzt - hierzulande gibt die gesamte Branche
  nach.

- SMI vorbörslich: -0,77% auf 11'784,79 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): -0,38% auf 45'947 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,50% auf 22'385 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,64% auf 45'462 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an
    Novartis vorbörslich -2,5%
    Roche GS vorbörslich -2,5%
    Sandoz vorbörslich -1,4%
    Lonza vorbörslich -1,8%

- Nestlé ernennt Alfonso Gonzalez Loeschen zum CEO von Nespresso
- Novartis wird an Fachkongress neue Daten zu Pluvicto und Kisqali vorstellen

- Adval Tech ernennt Thomas Zimmermann-Liu zum neuen Finanzchef
- Montana Aerospace verkauft Energiesegment an Grossaktionär
- Siegfried: VRP Andreas Casutt tritt 2026 zurück - Beat Walti vorgeschlagen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- ZKB holt neuen Leiter für institutionelles Geschäft bei Raiffeisen

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 3,047%
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3%
- Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,025%
- Implenia: JPMorgan meldet Anteil von 3,253%
- Julius Bär: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,033%
- SIG: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,972%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- keine Termine

  Montag:
- Ypsomed: Kapitalmarkttag

  Dienstag:
- Leclanché: Ergebnis H1
- Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- Youngtimers: Ergebnis H1 (nachbörslich

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2024 (Montag)
- BFS: Arbeitsproduktivität im Jahr 2024 (Montag)
- KOF Consensus Forecast (Montag)
- KOF Konjunkturbarometer September (Dienstag)
- SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3 (Dienstag)

 Ausland:
- US: Private Einkommen 8/25 (14:30)
      Konsumausgaben 8/25 (14:30)
      PCE-Preisindex 8/25 (14:30)
      University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) (16:00)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober
- Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9334
- USD/CHF: 0,7991
- Swiss Bond Index: -1 BP auf 139,32% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,23% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): -0,86% auf 11'876 Punkte
- SLI (Donnerstag): -1,11% auf 1'948 Punkte
- SPI (Donnerstag): -1,01% auf 16'483 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,56% auf 23'535 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): -0,97% auf 7'795 Punkte

awp-robot/sw/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

06:15 Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Seitwärts an der 3‘750er-Marke
25.09.25 Logo WHS Micron Technology: KI-Boom treibt Aktie! Quartalszahlen & Prognose 2026
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
25.09.25 SMI stürzt ab unter 12.000er-Marke
25.09.25 Marktüberblick: Commerzbank mit Aktienrückkauf gesucht
25.09.25 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’424.77 19.23 B26SWU
Short 12’681.30 13.71 BHDSPU
Short 13’138.67 8.93 UEBSLU
SMI-Kurs: 11’875.80 25.09.2025 17:30:50
Long 11’411.64 18.93 BK5S8U
Long 11’177.90 13.87 B3TS7U
Long 10’683.61 8.77 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Was den Quantencomputing-Spezialisten belastet
Rheinmetall-Aktie verliert Rekord aus den Augen: Auch HENSOLDT & RENK nach Trumps möglichem Politik-Wechsel im Blick
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Nach SNB-Zinsentscheid: SMI schliesst im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX beendet Handel tiefer -- US-Handel endet mit Verlusten -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar
Kursschwäche bei Plug Power: Warum die Aktie trotzdem im Rallymodus bleiben könnte
Medizintechnik-Aktien in Rot: Zollsorgen drücken den Kurs von Siemens Healthineers & Co.
SNB hat entschieden: Leitzins bleibt weiterhin bei null Prozent

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 1’947.94 -1.11%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}