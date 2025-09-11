Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

2’008.39 Pkt
-10.54 Pkt
-0.52 %
17:30:06
11.09.2025 08:45:37

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich nach vier schwachen Tagen stabilisieren.
  Zudem sei vor dem heute um 14.30 Uhr (MESZ) erwarteten US-Inflationsbericht
  nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger weit aus dem Fenster lehnen und
  neue Positionen aufbauen. Daher dürfte das Geschäft bis dahin wohl in ruhigen
  Bahnen verlaufen. Die US-Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete
  Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 12'228,83 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -0,48% auf 45'491 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03% auf 21'886 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,89% auf 44'228 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- BVZ H1: Geschäftsertrag 111,6 Mio CHF (VJ 103,7 Mio)
          EBITDA 34,9 Mio Fr. (VJ 30,3 Mio)
          Reinergebnis 13,1 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio)
          Zahl der Reisenden steigt um 10% auf knapp 5,4 Millionen - Rekord
      CEO: Vorzeichen gut, um 2025 an gute Vorjahreszahlen anknüpfen zu können

- Flughafen Zürich: Passagierzahl August 3,27 Mio (+5,5% gg VJ)
                    Umsatz Kommerz August 57,7 Mio Fr. (+3,4% gg VJ)
                    August meistfrequentierter Monat in der Flughafengeschichte
                    Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig (HEADLINE)
                    bleibt im August auf Rekordkurs (HEADLINE)

- R&S H1: EBIT 40,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,8 Mio)
          EBIT-Marge 19,5% (AWP-Konsens: 19,8%)
          Reinergebnis 28,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,6 Mio)
      CEO will Fokus auf ausgewählte Märkte und Kunden schärfen

- SHL H1: Umsatz 27,9 Mio USD (VJ 27,9 Mio)
          Reinergebnis -4,3 Mio USD (VJ -3,9 Mio)
      Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsemission geplant
      Anhörung vor israelischem Gericht wegen vollständiger Mediton-Übernahme

- SMG startet Bookbuilding für geplanten Börsengang
      Preisspanne von 43-46 Franken je Aktie erwartet
      Geschätzte Marktkapitalisierung von 4,2-4,5 Mrd. Franken
      Börsengang findet voraussichtlich am oder um den 19. September statt

- BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
- Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
- Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
- Kudelski: Kunde One Hungary erweitert Angebot um Drittanbieter Bango
            Tochter Nagravision lanciert OpenTV ENTera auf AWS Marketplace
- Tecan: Leiter Partnering Business verlässt das Unternehmen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01%
- Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3%
- Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Inficon: Ruth Wertheimer meldet Anteil von 10,031%
- SGS: Swisscanto meldet Anteil von 3,009%
- Temenos: Caisse des dépots et consignations meldet Anteil von 3,375%
- U-blox: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von 5,491%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- R&S: Conf. Call 10.00 Uhr
- BLKB: Veröffentlichung Begutachtungsbericht zu Radicant etc. (MK 9.30 Uhr)

  Freitag:
- HT5: ao GV (Kapitalherabsetzung/-erhöhung, 10.30 Uhr)

  Montag:
- Curatis: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 (Montag)
       Erste Schätzung Logiernächte August 2025 (Montag)
 
 Ausland:
- ZO: EZB-Zinsentscheid (14.15 Uhr/MK Lagarde 14.45 Uhr)
- US: Verbraucherpreise 8/25 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      Realeinkommen 8/25 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  SIX-Indexanpassungen per 22.9.:  
- SMI: Amrize ersetzen Sonova
- SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group
- SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW,
        Tecan und Galenica

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (am oder um den 19. September erwartet)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9347
- USD/CHF: 0,7998
- Swiss Bond Index: -6 BP auf 139,2% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,269% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,52% auf 12'217 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,52% auf 2'008 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,44% auf 16'950 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,36% auf 23'633 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,34% auf 7'761 Punkte

awp-robot/sw/ra

