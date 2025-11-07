Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 4’004 0.7%  Bitcoin 82’416 0.9%  Dollar 0.8079 0.1%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Georg Fischer116915100Logitech2575132
Top News
Tesla-Aktie: Was zu den nächsten Produktankündigungen bekannt ist
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Mobimo-Aktie: Starker Promotionserfolg und neuer VRP an der Spitze
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

23’721.96 Pkt
-378.80 Pkt
-1.57 %
22:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

07.11.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag noch einmal sein Wochentief anlaufen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent schwächer auf 23.716 Punkte. Die Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa 1 Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

USA: - VERLUSTE - Nach der moderaten Erholung vom Vortag sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder stärker eingeknickt. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder nicht eindeutig prägen konnte, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt. Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, die im Boom-Thema Künstliche Intelligenz engagiert sind. Sie litten unter Sorgen um eine Überbewertung und eine womöglich deutlichere Korrektur. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 46.912,30 Punkten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiewerte trübte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank nur moderat um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab. 

                                 
DAX             23.734,02  -1,31%
XDAX            23.721,96  -1,57%
EuroSTOXX 50     5.611,18  -1,02%
Stoxx50          4.735,30  -0,77%
                                 
DJIA            46.912,30  -0,84%
S&P 500          6.720,32  -1,12%
NASDAQ 100      25.130,04  -1,91%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                             
Bund-Future    129,07  -0,06%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1535  -0,11%
USD/Yen     153,39   0,23%
Euro/Yen    176,94   0,12%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            102.341  1,04%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                        
Brent    63,81  0,43 USD
WTI      59,84  0,41 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.00 Uhr: - Bundestag will Expertenkommission für Wirtschaftsbeziehungen zu China einsetzen - Fokus soll auf Diversifizierung und Kontrolle von Exporten und Investitionen liegen, Politico - CSU wirft AfD wegen geplanter Russlandreise Landesverrat vor, Gespräch mit Generalsekretär Martin Huber, HB - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat empört auf Aussagen der Bundesregierung reagiert, wonach die Unternehmen ihre Lieferketten nicht resilient genug aufgestellt hätten, Gespräch mit Chefin Hildegard Müller, Politico - Das Bundeskanzleramt hat Medizinkonzerne und Branchenverbände für den 12. November zu einem Pharmagipfel eingeladen, Politico - Milliarden-Fonds der Bundesregierung für Rohstoffe startet - Abwicklung verhindert, HB - Im Ringen um die Bürgergeldreform ruft Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) die Koalition zur Disziplin auf, Gespräch, Rheinische Post - Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém (COP30) warnt die Welthungerhilfe die Bundesregierung vor Kürzungen bei internationalen Klimaschutzmassnahmen, Gespräch mit Präsidentin Marlehn Thieme, Rheinische Post - Die Arbeitgeberverbände in NRW fordern eine radikale Reform des Gesundheitswesens, um den Beitragsanstieg zu stoppen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Johannes Pöttering, Rheinische Post - Nach dem Brandanschlag auf das Auto des AfD-Fraktionsgeschäftsführers Bernd Baumann warnt das Bundesinnenministerium vor einer zunehmenden Gefährdung von AfD-Politikern durch Linksextremisten, Bild - Neue Jobcenter-Zahlen: Mehrheit der Bürgergeld-Empfänger erhält drei Monate nach Job-Vermittlung wieder Geld vom Staat, Bild

bis 23.15 Uhr: - "Die Amerikaner kaufen weiterhin unsere Anlagen", Gespräch mit Gea-Chef Stefan Klebert über das US-Geschäft, den Dax-Aufstieg und die Dividendenaussichten, BöZ - Ford erwägt Verzicht auf Elektro-Version des F-150, WSJ - Während grosse Plattformen den Markt aufrollen, setzt Gané-Mitgründer Uwe Rathausky mit seiner Fondsboutique auf Unabhängigkeit, Nähe zum Kunden und bewussten Verzicht auf Wachstum um jeden Preis. Im Gespräch begründet er, warum dafür sogar die Trennung von KVG Acatis zu verschmerzen ist, BöZ - "Hin und wieder wird es mir etwas mulmig", Gespräch mit Ralf Wintergerst, Chef von Giesecke + Devrient und Präsident des Digitalverbands Bitkom, darüber, warum der deutsche Mittelstand besonders gefährdet ist - und warum er trotzdem ruhig schlafen kann, FAZ - "Ich halte die SPD für ein Sicherheitsrisiko für das Land", Militärhistoriker Sönke Neitzel bezweifelt, dass sich mit einem freiwilligen Wehrdienst genug Personal für die Bundeswehr finden lässt, Gespräch, HB - Enttäuschendes Entlastungskabinett - Die Ministerien haben beim Bürokratieabbau kein gemeinsames Ziel und fürchten Verstösse gegen Sozial- und Umweltstandards. Der Kanzler sollte deshalb Richtlinien vorgeben, Gastbeitrag von Lutz Goebel, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats und Mitglied des Präsidiums des Verbands "Die Familienunternehmer", HB - Vor 50 Jahren legte Vinton Cerf zentrale Grundlagen für den Datenversand im Internet. Jetzt unterstützt er ein Team um ExpectedIT-Chef Burkhard Steinmacher-Burow, das Daten beschleunigen will - und damit die KI-Revolution. Ein Doppelinterview, HB - "Es bringt nichts, wenn jeder dann ins Büro kommt, wann er will", Gespräch mit Arbeitsforscher Florian Kunze, HB

bis 21.00 Uhr: - Der Sportwagenhersteller Porsche bereitet den schrittweisen Rückzug aus China vor, Focus - Koalition verschärft Sicherheitsanforderungen für 5G-Netze, HB - Nach dem Stahlgipfel in Berlin hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zufrieden gezeigt, Gespräch, Rheinische Post - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) rechnet angesichts der Krise in der Automobil-Industrie mit drastischen Rückgängen bei der Gewerbesteuer, Gespräch, Focus - Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger hat nach ihrer gescheiterten Wahl ins Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) scharfe Kritik am Wahlverhalten der Union geäussert, Gespräch, Rheinische Post - Autobauer Honda verschiebt Start von neuem Elektro-Modell in China, Nikkei

/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06.11.25 Logo WHS Amazon setzt alles auf KI – neue Milliarden-Allianz mit OpenAI & Aktie im Fokus!
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Korrektur als Chance?/Apple – Neue Produkte, hohe Ziele
06.11.25 SMI rückt weiter vor
06.11.25 Marktüberblick: Autowerte nach BMW-Zahlen gesucht
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’813.11 19.94 S2S3YU
Short 13’084.51 13.89 U5BSSU
Short 13’569.35 8.96 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’298.86 06.11.2025 17:31:06
Long 11’804.58 19.62 SG1BPU
Long 11’547.40 13.89 BO0SVU
Long 11’054.12 8.96 S9VBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Stahlgipfel in Berlin - so reagieren die Aktien von thyssenkrupp und Salzgitter
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstrend: Monatsverlust wird noch grösser
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 23’721.96 -1.57%

finanzen.net News

Datum Titel
07:43 ROUNDUP: Chinas Exporte sinken unerwartet
07:34 Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Angepasste Prognose bestätigt
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:29 Scheinwerferhersteller Hella verdient etwas weniger - Jahresausblick bestätigt
07:19 ROUNDUP: Trump will Abkommen über Beziehungen zu Israel ausweiten
07:19 ROUNDUP: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' kommt noch später
07:12 Krones macht mehr Gewinn als erwartet - Umsatzwachstum bleibt schwach
07:12 Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
07:02 Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt
06:59 Viele Stars bei 'Stranger Things'-Weltpremiere in Hollywood