Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Freitag an seinen inzwischen positiven Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund ein halbes Prozent höher auf 24.481 Punkte. Tags zuvor schaffte er es auf Wochensicht ins Plus, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 23.968 Punkte abgerutscht war. Nun ist wieder der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten im Visier. Die US-Indizes haben ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende ausgebaut. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiebörse erreichte sogar einen Rekord.

USA: - REKORDE - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag dank weiterer Gewinne Rekorde verzeichnet. Eine Reihe Geschäftszahlen sowie andere Unternehmensnachrichten stützten die Aktienkurse, während Konjunktur- und Inflationsdaten erneut keine Impulse gaben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog nach einem freundlichen Start weiter an. Er erreichte in den ersten Stunden ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 23.078,04 Punkte. Dagegen müssen die Anleger beim Dow Jones Industrial weiter auf einen Rekord warten. Der Leitindex gewann 0,52 Prozent auf 44.484,49 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte auch in Fernost für Rückenwind. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, legte um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste dagegen im späten Handel 0,2 Prozent ein.

DAX 24.370,93 1,51% XDAX 24.384,36 0,78% EuroSTOXX 50 5.377,15 1,49% Stoxx50 4.515,92 0,96% DJIA 44.484,49 0,52% S&P 500 6.297,36 0,54% NASDAQ 100 23.081,05 0,76%

RENTEN:

Bund-Future 129,79 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1618 0,20% USD/Yen 148,70 0,06% Euro/Yen 172,78 0,28%

BITCOIN:

Bitcoin 120.4 0,94% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,83 0,31 USD WTI 67,82 0,28 USD

bis 6.30 Uhr: - Ifo-Chef Clemens Fuest hat die Bilanz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Wirtschafts- und Finanzpolitik als durchwachsen bezeichnet. "Leider hat die Bundesregierung eine Reihe von Massnahmen beschlossen, die weder Ausgaben begrenzen noch Wachstumskräfte stärken", Gastbeitrag, HB - Googles KI verändert Nachrichtengeschäft: Daten zeigen Einfluss auf das Klickverhalten in der Suche, HB - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) legt Brosius-Gersdorf Rückzug nahe, Augsburger Allgemeine - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will mehr Wohnungen in leeren Büros und auf Supermärkten, Gespräch, Politico - Migrationsforscher Gerald Knaus hat der Bundesregierung vor dem Asylgipfel von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) zu einer grundlegenden Weichenstellung geraten, Gespräch, Welt - Der Wohnungsbau in Deutschland ist einer neuen Analyse zufolge drastisch eingebrochen, Bild - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert, die Erbschaftssteuer in Deutschland neu zu regeln, Gespräch, T-Online - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) für dessen Äusserungen zum Bürgergeld scharf kritisiert, Gespräch, T-Online

bis 0.00 Uhr: - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will die grossen Streaming-Anbieter zu Investitionen in deutsche Filmproduktionen verpflichten, Interview, Rheinische Post - Die deutsche Filmbranche muss sich nach den Worten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer künftig mehr an den Wünschen des Publikums orientieren, Gespräch, Rheinische Post - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnt vor wachsenden Angriffen auf die Kultur in Deutschland, Gespräch, Rheinische Post - Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zur Auslastung der Kommunen bei der Unterbringung von Asylsuchenden, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Union Pacific in Gesprächen über Kauf von Norfolk Southern, WSJ - Bewertung von KI-Startup Perplexity erreicht 18 Milliarden US-Dollar, FT - "Die eigene Insel kostet oft weniger als eine Wohnung", Gespräch mit Vladi-Private-Islands-Chef Farhad Vladi darüber, warum Menschen ein eigenes Eiland wollen und wie hoch die Nebenkosten sind, HB - "Viele soziale Mythen, die wir vor uns hertragen", Gespräch mit Ökonom Nils Goldschmidt über Sozialromantik, Illusionen beim Bürgergeld und den grossen Fehler von Schwarz-Rot, HB - Früherer GSK-Finanzchef Simon Dingemans einer der Kandidaten für den Vorsitz bei Channel 4, FT - Voraussetzungen für die Umwidmung des Wiederaufbauinstruments NGEU, Gastbeitrag von Juristen Maxima Hubbes und Benedikt Riedl, FAZ - "Die Innenstädte sind langweilig", Gespräch mit Karl Schwitzke, Schwitzke Unternehmensgruppe, über das Filialsterben, Fehler der Modemarken und Chancen für kleine Geschäfte, FAZ - Wirtschaftlicher Ausblick bleibt sehr unsicher, Gespräch mit Atlanta-Fed-Chef Raphael Bostic, WSJ

bis 21.00 Uhr: - Targobank hält weitere Akquisitionen für denkbar, Gespräch mit Firmenchefin Isabelle Chevelard, BöZ - Horst Dreier, Doktorvater von Frauke Brosius-Gersdorf, hat davor gewarnt, dass infolge der kontroversen Debatte um die Richterwahl immer mehr Juristen eine Kandidatur beim Bundesverfassungsgericht scheuen könnten, Gespräch, Zeit - "Ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin über 200.000 Dollar steigen kann", Gespräch mit Bitpanda-Vizechef Lukas Enzersdorfer-Konrad, BöZ

