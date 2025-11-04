MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index leicht abwärts ging, legte der Nasdaq-Composite mit neuen Nachrichten aus dem KI-Sektor zu, welche die jüngste Euphorie weiter befeuerten. Die weiterhin positive Grundstimmung erklärten Händler auch mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den jüngst soliden Geschäftszahlen aus dem Technologiebereich. Amazon gewannen 4,0 Prozent. OpenAI hat sich bei Amazon für 38 Milliarden US-Dollar Rechenleistung gesichert. Amazon setzt in ihren Datenzentren Nvidia-Chips ein. Nvidia erhöhten sich um 2,2 Prozent. Kimberly-Clark kauft für 48,7 Milliarden Dollar Kenvue. Die Kenvue-Aktie sprang 12,3 Prozent nach oben. Kimberly-Clark verloren dagegen 14,6 Prozent. Pfizer gewannen 0,2 Prozent. Der Pharmahersteller hat eine zweite Klage gegen Metsera und Novo Nordisk eingereicht. Pfizer hatte sich im September mit Metsera (-3,7%) auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden Dollar geeinigt.

Die Renditen zeigten sich letztlich wenig verändert. Im Zehnjahresbereich lag die Rendite bei 4,10 Prozent. Nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell zuletzt versucht hatte, die Erwartungen an eine dritte Zinssenkung in Folge zu dämpfen, preisten die Terminmärkte zuletzt eine 67-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember ein - nach 94 Prozent vor einer Woche.

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1511 -0,1% 1,1521 1,1524 +11,4%

EUR/JPY 176,99 -0,4% 177,66 177,63 +9,1%

EUR/CHF 0,9313 +0,0% 0,9308 0,9306 -1,1%

EUR/GBP 0,8772 +0,0% 0,8770 0,8767 +6,1%

USD/JPY 153,76 -0,3% 154,21 154,14 -2,1%

GBP/USD 1,3122 -0,1% 1,3137 1,3145 +5,0%

USD/CNY 7,0933 -0,1% 7,1005 7,1023 -1,5%

USD/CNH 7,1305 +0,1% 7,1265 7,1285 -2,9%

AUS/USD 0,6517 -0,3% 0,6537 0,6529 +5,7%

Bitcoin/USD 104.883,05 -1,5% 106.469,45 108.764,80 +15,9%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar mit einem leichten Plus. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,1 Prozent. Übergeordnet stützten die abnehmenden Zinssenkungserwartungen.

Nach der verbalen Intervention zugunsten des Yen durch die japanische Finanzministerin steigt der Yen zum Dollar am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft. Zuvor war er auf den schwächsten Stand seit fast neun Monaten gefallen.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.975,02 3.997,82 -0,6% -22,80 +52,5%

Silber 47,69 48,13 -0,9% -0,44 +68,7%

Platin 1.356,26 1.362,68 -0,5% -6,42 +55,9%

Kupfer 5,01 5,07 -1,2% -0,06 +21,8%

Der Goldpreis legte leicht zu. Die Feinunze gewann 0,2 Prozent auf 4.010 Dollar und behauptete sich damit über der Marke von 4.000 Dollar.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,87 61,05 -0,3% -0,18 -15,4%

Brent/ICE 64,58 64,84 -0,3%

Der Ölpreis der Sorte WTI zeigte sich nach einem volatilen Verlauf kaum verändert. Zwischenzeitlich hatte es leichte Abgaben gegeben. Auslöser war die Erwartung einer geringeren Nachfrage. Die Gruppe Opec+ hatte beschlossen, im ersten Quartal des kommenden Jahres eine Pause bei der Erhöhung ihrer Fördermenge einzulegen. Wahrscheinlich sei sich die Opec+ auch bewusst, dass zusätzliches Öl am Markt nur schwer unterzubringen sei, mutmassten die ANZ-Analysten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Die Fed muss nach Aussage der Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco weiterhin die Inflation im Zaum halten. "Wir müssen weiterhin Abwärtsdruck auf die Inflation ausüben und unsere Politik leicht restriktiv halten - [aber] die Zügel nicht so straff anziehen, dass wir den Arbeitsmarkt unnötig schädigen und den Menschen eine niedrigere Inflation, aber weniger Arbeitsplätze bescheren", sagte Mary Daly bei einer Veranstaltung in Florida. Auf die Frage, ob die Fed im Dezember erneut die Zinsen senken sollte, sagte sie: "Man sollte aufgeschlossen bleiben".

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook, hat der Entscheidung der Vorwoche, die Zinssätze zu senken, zugestimmt, weil sie der Meinung war, dass die schwächer als erwarteten Bedingungen am Arbeitsmarkt ein grösseres Risiko darstellten als die anhaltende Inflation.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat ihren Leitzinssatz angesichts der schwelenden Inflationsrisiken beibehalten. Der Leitzins verharrte damit wie von den meisten Ökonomen erwartet bei 3,60 Prozent. Die Notenbank hat die Zinsen angesichts einer sich abkühlenden Inflation seit Februar bereits dreimal gesenkt. Zuletzt hatte der Preisdruck allerdings wieder zugenommen.

GELDPOLITIK JAPAN

Japans Finanzministerin hat abermals vor der Volatilität auf dem Währungsmarkt gewarnt, nachdem der Yen auf den schwächsten Stand seit fast neun Monaten gefallen war. Satsuki Katayama sagte, im Yen-Handel sehe man "einseitige und schnelle Bewegungen". Die Situation werde mit weiterhin "mit grosser Dringlichkeit" beobachtet. Der Yen schwächte sich am Dienstag teilweise auf 154,50 US-Dollar ab und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Dies spiegelt auch den Anstieg der langfristigen US-Renditen wider, getragen von den Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember.

INFLATION SÜDKOREA

Die Inflation in Südkorea hat im Oktober stärker Fahrt aufgenommen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex stieg um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Anstieg von 2,1 Prozent im September. Es war der höchste Wert seit Juli 2024. Volkswirte hatten mit 2,2 Prozent gerechnet. Die Bank of Korea geht aber davon aus, dass sich die Inflation wieder in etwa auf ihr Ziel von 2 Prozent abschwächen wird.

ADTRAN NETWORKS

Eine steigende Kundennachfrage und höhere Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern haben Adtran Networks im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg und - gepaart mit niedrigeren Kosten - eine positive Marge beschert. Allerdings senkte der im SDAX notierte Anbieter von Netzwerken für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten seine Margenprognose für das Gesamtjahr, vor allem wegen des Zeitpunkts von Lieferungen im vierten Quartal.

EVONIK

BERICHTET

3. QUARTAL* 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 3.391 -12% 3.832

EBITDA bereinigt 448 -22% 577

EBITDA-Marge bereinigt 13,2 -- 15,1

EBIT bereinigt 197 -39% 322

Ergebnis nach Steuern/Dritten -106 -- 223

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 128 -53% 271

* Das Unternehmen hatte am 25. September vorab Zahlen berichtet.

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet:

- EBITDA bereinigt: etwa 1,9 Mrd Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent;

NEMETSCHEK

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 293 +16% 292 +15% 253

EBITDA 95 +25% 93 +22% 76

EBITDA-Marge 32,5 -- 31,8 -- 30,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 55 +41% 54 +38% 39

Ergebnis je Aktie 0,48 +41% 0,47 +38% 0,34

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umatzwachstum inkl. GoCanvas (währungsbereinigt): von 20 bis 22%

- EBITDA-Marge: bei rund 31%

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

NORDEX

BERICHTET*

9MON 9M25 ggVj 9M24

Umsatz 5.014 -2% 5.105

EBITDA 324 +71% 189

EBITDA-Marge 6,5 +74% 3,7

Konzernergebnis 91 -- -8,7

Ergebnis je Aktie 0,38 -- -0,04

* Nordex gab bereits am 27.10.2026 vorab Eckdaten bekannt

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet:

- Konzernumsatz: zwischen 7,4 bis 7,9 Mrd Euro

- EBITDA-Marge: zwischen 7,5% und 8,5%

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

ORSTED

Die US-Investmentgesellschaft Apollo Global Management wird für 6,5 Milliarden Dollar einen 50-prozentigen Anteil am Offshore-Windprojekt Hornsea 3 von Ørsted erwerben. Apollo teilte am Montag mit, dass etwa 3,25 Milliarden Dollar beim Abschluss des Geschäfts investiert werden und die restlichen 3,25 Milliarden Dollar, sobald das Projekt in den kommenden Jahren bestimmte Baufortschritte und Entwicklungsmeilensteine erreicht.

