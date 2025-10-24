Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’108 -0.5%  Bitcoin 88’452 1.1%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HBM Healthcare-Aktie: Mehr Gewinn im ersten Halbjahr
LUKB-Aktie: LUKB hat in den ersten neun Monaten mehr verdient
Holcim-Aktie: Weniger Umsatz im 3. Quartal - Betriebsgewinn stabil
Schindler-Aktie: Nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit
Ford-Aktie: Brand bei grossem Aluminium-Lieferanten bremst
Suche...
200.- Saxo-Deal
24.10.2025 07:30:52

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

3,7 Prozent. Moderna verbilligten sich um 2,2 Prozent nach einem Fehlschlag mit einem Impfstoff.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen stiegen, wozu Marktbeobachter auch auf die stark gestiegenen Ölpreise verwiesen, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite stieg um 5 Basispunkte auf 4,00 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1607 -0,1% 1,1618 1,1609 +12,1%

EUR/JPY 177,51 +0,1% 177,28 177,28 +8,3%

EUR/CHF 0,9239 -0,0% 0,9244 0,9237 -1,5%

EUR/GBP 0,8714 -0,0% 0,8718 0,8720 +5,1%

USD/JPY 152,92 +0,2% 152,60 152,71 -3,4%

GBP/USD 1,3320 -0,0% 1,3326 1,3313 +6,7%

USD/CNY 7,0981 +0,0% 7,0964 7,0966 -1,5%

USD/CNH 7,1270 +0,0% 7,1252 7,1247 -2,8%

AUS/USD 0,6501 -0,1% 0,6510 0,6510 +4,9%

Bitcoin/USD 111.131,95 +1,4% 109.580,50 109.663,30 +13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar legte leicht zu. Für den Dollarindex ging es um 0,1 Prozent aufwärts.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,55 61,79 -0,4% -0,24 -15,8%

Brent/ICE 65,78 65,99 -0,3% -0,21 -14,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

In Reaktion auf US-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen schossen die Ölpreise um mehr als 5 Prozent nach oben. US-Präsident Trump will damit im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Putin erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.115,20 4.122,89 -0,2% -7,69 +56,3%

Silber 48,66 48,90 -0,5% -0,23 +68,2%

Platin 1.404,49 1.402,58 +0,1% 1,91 +60,1%

Kupfer 5,11 5,11 -0,1% 0,00 +24,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis erholte sich etwas nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch im Zuge von Gewinnmitnahmen. Er stieg um 0,5 Prozent auf 4.122 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

JAPAN - Inflation

Die Verbraucherpreisinflation in Japan hat im September angezogen. In der Kernrate lag die Teuerung wie erwartet bei 2,9 Prozent, nachdem sie im August noch 2,7 Prozent betragen hatte.

KANADA - Zollpolitik

Kanada will zollfreie Importquoten für die Autobauer General Motors und Stellantis erheblich reduzieren. Als Grund nannte das kanadische Finanzministerium die Entscheidung beider Unternehmen, ihre Produktion in Kanada zurückzufahren.

USA/CHINA

Das Weisse Haus hat das avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bestätigt. Es soll kommenden Donnerstag stattfinden im Zuge einer Reise Trumps in mehrere asiatische Länder.

USA/KANADA

US-Präsident Trump hat die Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt. Als Grund verwies Trump auf einen von der Regierung Ontarios gesponserten Fernsehspot, in dem sich der frühere US-Präsident Ronald Reagan negativ über Zölle äussert. "Aufgrund ihres ungeheuerlichen Verhaltens werden alle Handelsverhandlungen mit Kanada hiermit beendet", so Trump in den sozialen Medien.

GEA

Fitch hat das Rating mit BBB+ bei einem stabilen Ausblick bestätigt.

AUMOVIO

erweitert seine Präsenz in den USA. Der von Continental abgespaltene Autozulieferer investiert 110 Millionen Dollar in sein Werk in Texas zur Erhöhung der Produktionskapazitäten für Fahrassistenzsysteme.

INTEL

hat im dritten Quartal einen Umsatz von 13,7 (Vorjahr: 13,4) Milliarden Dollar erzielt, während Analysten mit 13,2 Milliarden gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 23 Cents bei einer Konsenserwartung von 2 Cents. Insgesamt belief sich das Nettoergebnis 4,1 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Quartal prognostiziert Intel einen Umsatz von 12,8 bis 13,8 Milliarden Dollar, die Konsensschätzung liegt bei 13,4 Milliarden. Im Ausblick ist Altera nicht enthalten, nachdem Intel im dritten Quartal die Mehrheitsbeteiligung verkaufte.

VINCI

hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum über alle Segmente hinweg erzielt. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus – Das Strahlen kehrt zurück/Versicherer – Gewichtiges Branchentreffen
23.10.25 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
23.10.25 SMI tritt weiter auf der Stelle
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’068.97 19.72 B7ZS2U
Short 13’337.00 13.87 BKPSVU
Short 13’910.78 8.47 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’557.27 23.10.2025 17:30:17
Long 12’031.13 19.41 SZEBLU
Long 11’729.30 13.28 SHFB5U
Long 11’267.15 8.95 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag gefragt
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren mit Kurssprüngen
BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asien Börsen im Plus

Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne. Der heimische Aktienmarkt wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich etwas fester. Die Wall Street fuhr kleine Gewinne ein.

finanzen.net News

Datum Titel
07:36 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:36 Sanofi-Aktie: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
07:16 APA ots news: Nächster UBM Green Bond erfolgreich platziert
07:06 Umfrage: Bundeswehr-Losverfahren stößt auf breite Ablehnung
07:05 Umfrage: Mehrheit stimmt Merz' 'Stadtbild'-Äußerungen zu
07:01 Holcim-Aktie: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
06:49 ROUNDUP: Russen-Geld für die Ukraine? EU will Beschluss im Dezember
06:40 DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet
06:28 Merz irritiert bei EU-Gipfel mit Äußerung zu Mercosur-Deal
06:27 Merz: Luftraumverletzung in Litauen war bewusste Provokation