Montana Aerospace-Aktie dennoch im Minus: Langfristiger Liefervertrag mit Airbus verlängert

Die Unternehmensdivision Universal Alloy Corporation (UAC) wird weiterhin Aluminiumextrusionsteile für die gesamte Airbus-Flugzeugfamilie liefern.

Mit der Vertragsverlängerung werde das Vertrauen von Airbus in Montana Aerospace als global führenden Anbieter von Strukturteilen für die Luft- und Raumfahrt bekräftigt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Extrusionstechnologie ermögliche die Herstellung leichter und hochstabiler Bauteile und sei ein zentraler Bestandteil der Fertigungskapazitäten von Montana Aerospace in den USA und Europa.

Laut Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, sei die Vertragsverlängerung "ein Meilenstein" in der Partnerschaft mit Airbus. Finanzielle Details werden in der Meldung keine genannt.

Die Montana Aerospace-Aktie gibt an der SIX zeitweise 1,53 Prozent auf 22,55 Franken nach.

an/hr

Reinach AG (awp)