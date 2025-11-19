Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’573 0.7%  SPI 17’260 0.7%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’221 0.2%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’536 0.0%  Gold 4’106 0.9%  Bitcoin 73’430 -1.1%  Dollar 0.8013 0.2%  Öl 63.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
Bayer-Aktie dennoch tiefer: Lynkuet in der EU zugelassen
Roche-Aktie im Plus: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Neuausrichtung bei Nokia: Mehr KI, neuer Führungszuschnitt - Aktie verliert
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Suche...

Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mehrjahresvertrag 19.11.2025 13:58:00

Montana Aerospace-Aktie dennoch im Minus: Langfristiger Liefervertrag mit Airbus verlängert

Montana Aerospace-Aktie dennoch im Minus: Langfristiger Liefervertrag mit Airbus verlängert

Montana Aerospace einen Mehrjahresvertrag mit Airbus verlängert.

Montana Aerospace
22.55 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen
Die Unternehmensdivision Universal Alloy Corporation (UAC) wird weiterhin Aluminiumextrusionsteile für die gesamte Airbus-Flugzeugfamilie liefern.

Mit der Vertragsverlängerung werde das Vertrauen von Airbus in Montana Aerospace als global führenden Anbieter von Strukturteilen für die Luft- und Raumfahrt bekräftigt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Extrusionstechnologie ermögliche die Herstellung leichter und hochstabiler Bauteile und sei ein zentraler Bestandteil der Fertigungskapazitäten von Montana Aerospace in den USA und Europa.

Laut Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, sei die Vertragsverlängerung "ein Meilenstein" in der Partnerschaft mit Airbus. Finanzielle Details werden in der Meldung keine genannt.

Die Montana Aerospace-Aktie gibt an der SIX zeitweise 1,53 Prozent auf 22,55 Franken nach.

an/hr

Reinach AG (awp)

Weitere Links:

Montana Aerospace-Aktie tiefer: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
Montana Aerospace-Aktie tiefer: Energiesegment an Grossaktionär verkauft
Montana Aerospace und Lockheed Martin verlängern Partnerschaft - Aktien uneins

Bildquelle: Montana Aerospace