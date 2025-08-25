Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Bewegung 25.08.2025 09:28:30

Montagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester

So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.

Am Montag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.16 Prozent im Plus bei 2’396.69 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent stärker bei 2’392.78 Punkten in den Handel, nach 2’392.76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’391.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’397.93 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’297.52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’206.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1’845.58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 31.26 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 1.45 Prozent auf 7.69 EUR), Polytec (+ 1.21 Prozent auf 3.34 EUR), Erste Group Bank (+ 1.07 Prozent auf 84.90 EUR), Österreichische Post (+ 0.86 Prozent auf 29.35 EUR) und CA Immobilien (+ 0.85 Prozent auf 23.74 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-1.72 Prozent auf 57.20 EUR), Rosenbauer (-1.25 Prozent auf 47.50 EUR), EVN (-1.03 Prozent auf 23.95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.97 Prozent auf 82.10 EUR) und Lenzing (-0.71 Prozent auf 27.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der FACC-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 35’555 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32.603 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

