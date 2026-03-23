Molecular Partners-Aktie sackt ab: Clare Fisher soll in den VR

Gleichzeitig stellt sich das bisherige Molecular Partners -Verwaltungsratsmitglied Steven H. Holtzman nicht mehr zur Wiederwahl, wie es den am Montag veröffentlichten Traktanden zur Generalversammlung vom 14. April hervorgeht.

Fisher ist derzeit bei der Firma BeOne für die Geschäftsentwicklung und Firmenübernahmen auf globaler Ebene verantwortlich. Sie verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Gesundheitssektor, insbesondere in Strategie, Geschäftsentwicklung sowie Fusionen und Übernahmen.

Die übrigen sieben Mitglieder im Verwaltungsrat sollen erneut für jeweils ein Jahr wiedergewählt werden.

Die Papiere von Molecular Partners reagiert an der SIX zeitweise mit Verlusten in Höhe von 5,82 Prozent bei 3,40 Franken.

to/cg

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