Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067
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23.03.2026 09:42:36
Molecular Partners-Aktie sackt ab: Clare Fisher soll in den VR
Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners hat mit Clare Fisher ein neues Mitglied für den Verwaltungsrat nominiert.
Fisher ist derzeit bei der Firma BeOne für die Geschäftsentwicklung und Firmenübernahmen auf globaler Ebene verantwortlich. Sie verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Gesundheitssektor, insbesondere in Strategie, Geschäftsentwicklung sowie Fusionen und Übernahmen.
Die übrigen sieben Mitglieder im Verwaltungsrat sollen erneut für jeweils ein Jahr wiedergewählt werden.Die Papiere von Molecular Partners reagiert an der SIX zeitweise mit Verlusten in Höhe von 5,82 Prozent bei 3,40 Franken.
to/cg
Schlieren (awp)
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