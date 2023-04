Möglicher Einstieg von saudischem Investmentfonds bei SpaceX sorgt für Wirbel - Elon Musk reagiert

• Medienbericht über mögliches Investment von Saudi-Investment bei SpaceX• Saudischer Investmentfonds auch für Konflikt rund um Tesla-Privatisierungs-Tweets mit verantwortlich• SpaceX-Gründer Elon Musk dementiert

Wie das Nachrichtenportal The Information vor kurzem mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen sich ein saudi-arabischer Investmentfonds sowie ein Unternehmen aus Abu Dhabi mit einem Investment an einer milliardenschweren Finanzierungsrunde des Raumfahrt-Unternehmen von Tausendsassa Elon Musk, SpaceX, beteiligen. Weiter hiess es in dem Bericht, der bisher nicht börsennotierte Konzern solle bei der Finanzierungsrunde dabei eine Bewertung von 140 Milliarden US-Dollar erreichen.

Konkret sollen das zum öffentlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens gehörende Badeel und Alpha Dhabi aus den Vereinten Arabische Emiraten Teil der Finanzierungsrunde sein. Laut The Information wäre hier insbesondere das Investment des saudischen Public Investment Fund von Interesse, da Elon Musk in der Vergangenheit bereits einmal durch eine nicht wie erwünscht verlaufene Absprache mit dem Fonds in Schwierigkeiten geraten war, nachdem er via Twitter mittgeteilt hatte, er denke darüber nach, Tesla von der Börse zu nehmen.

Dabei gab er an, die Finanzierung sei gesichert. So hätte der Fonds-Vorsitzende Yasir Al-Rumayyan zugesagt, den Deal zu unterstützen. Letztlich war es jedoch nicht zu einer Privatisierung gekommen und Tesla und Musk wurden von der US-Börsenaufsicht SEC zu einer Strafe verdonnert.

Elon Musk dementiert

Kurze Zeit nach Erscheinen des Berichts, dementierte Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Musk jedoch via Twitter den Einstieg von Investoren aus Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten bei der SpaceX-Finanzierungsrunde, die offenbar von Morgan Stanley organsiert werden soll.

Not true - Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2023

Wie aus Informationen von Space Capital hervorgeht, die Reuters vorliegen, habe SpaceX 2020 insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar eingenommen. 2022 wären derweil zwei Milliarden US-Dollar an den Blue Origin-Rivalen geflossen. Auch davon abgesehen läuft es für SpaceX aktuell rund. Wie Teslarati schreibt, hätte die SpaceX-Rakete Falcon 9 im Februar ihre hundertste aufeinanderfolgende Landung hinter sich gebracht und damit ein wichtiges Zeichen in Sachen Zuverlässigkeit gesetzt.

Redaktion finanzen.ch