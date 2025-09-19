Mobiliar reduziert Anteil an SMG zu Börsengang auf unter 20 Prozent

Bern/Zürich (awp) - Die Versicherung Mobiliar reduziert ihren Anteil an der SMG Swiss Marketplace Group zum Börsengang auf unter 20 Prozent. Der Aktienanteil sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

Da die Aktien zum sogenannten Initial Public Offering (IPO) von der Mobiliar und dem Verlagshaus Ringier kommen, dürfte auch Ringier den Anteil um 10 Prozentpunkte reduziert haben. Basierend auf dem Ausgabepreis von 46 Franken je Aktie fliessen damit beiden Unternehmen rund 451 Millionen Franken zu.

Die Mobiliar ist laut der Mitteilung überzeugt vom Geschäftsmodell der Online-Marktplätze von SMG und glaubt an die weitere Wertentwicklung des Unternehmens. Der Versicherer bleibt bedeutender Aktionär und ist unverändert mit einem Sitz im Verwaltungsrat vertreten.

dm/to