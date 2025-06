Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Letztendlich stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.29 Prozent auf 21’860.80 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.901 Prozent fester bei 21’994.16 Punkten in den Handel, nach 21’797.87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 21’775.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’041.83 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0.375 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 20’061.45 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’376.96 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2024, den Stand von 19’210.18 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.22 Prozent aufwärts. Bei 22’222.61 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 5.00 Prozent auf 10.51 USD), Starbucks (+ 4.33 Prozent auf 95.39 USD), Broadcom (+ 3.38 Prozent auf 252.91 USD), Palantir (+ 2.70 Prozent auf 136.39 USD) und Diamondback Energy (+ 2.30 Prozent auf 148.92 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6.34 Prozent auf 20.68 USD), Atlassian (-5.42 Prozent auf 201.50 USD), ON Semiconductor (-3.75 Prozent auf 51.78 USD), Old Dominion Freight Line (-3.44 Prozent auf 162.11 USD) und Ross Stores (-2.63 Prozent auf 136.39 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’912’841 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.078 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.02 Prozent gelockt.

