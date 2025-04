Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.98 Prozent schwächer bei 1’854.81 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.972 Prozent leichter bei 1’854.92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1’873.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1’861.04 Punkte, das Tagestief hingegen 1’844.92 Zähler.

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.417 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der SLI mit 2’090.54 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, bei 1’972.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2024, wurde der SLI mit 1’835.24 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 gab der Index bereits um 3.47 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’146.62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’721.32 Punkten.

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 0.36 Prozent auf 275.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.29 Prozent auf 555.20 CHF), Lindt (+ 0.17 Prozent auf 11’940.00 CHF), Swiss Life (-0.05 Prozent auf 775.40 CHF) und Novartis (-0.19 Prozent auf 90.03 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-5.46 Prozent auf 5.80 CHF), Straumann (-4.26 Prozent auf 94.02 CHF), VAT (-3.95 Prozent auf 282.40 CHF), Partners Group (-2.90 Prozent auf 1’053.00 CHF) und Logitech (-2.31 Prozent auf 58.28 CHF).

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’624’043 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 239.686 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Adecco SA-Aktie mit 6.35 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

